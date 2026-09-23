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川普聯大演說 呼籲各國加入一同經濟孤立伊朗
美國總統川普今天對聯合國大會（UN General Assembly）發表演說時重申，他永遠不會允許伊朗擁有核子武器。他並呼籲各國領袖攜手在經濟上孤立伊朗。
路透社報導，川普（Donald Trump）談到伊朗時表示：「他們過去是中東惡霸，但現在不再能欺侮他人。我呼籲所有國家加入我們，對伊朗施加全面經濟孤立，直到他們停止攻擊商業航運、放棄他們的核子野心，以及終止對恐怖主義的支持。」
川普還說，對於伊朗他將做出重大決定：繼續戰到最後或尋求和平。
他表示：「我有一個重大決定要做：該與伊朗達成協議，讓他們重建並打造成一個比以往強大許多的國家？或是我該徹底消滅這個伊斯蘭共和國，且動作迅速，讓他們毫無機會再殺害和摧毀人民及其他國家？」
川普在提出如此兩難抉擇後說，他確信在美國期中選舉過後會有一份相關協議。
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