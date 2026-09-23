公開威脅 川普：未達協議就消滅伊朗

美國總統川普廿二日在紐約舉行的聯合國大會一般性辯論發表演說，為美國攻打伊朗辯護，他表示若無法與伊朗達成協議就要消滅伊朗，還表示會在十一月美國期中選舉過後立即和伊朗達成協議。

川普談到美國與伊朗的戰爭，稱伊朗為「頭號恐怖主義贊助者」。他表示，對於伊朗，「別人光說不練，我已經付諸行動」。他聲稱美軍已於去年六月「摧毀」伊朗核子計劃，表示絕不會允許伊朗擁有核武器，並指伊朗曾是「中東的惡霸，但現在不再是了」。

川普呼籲「所有國家與我們一起對伊朗實施全面的經濟孤立，直到他們停止襲擊商船、放棄核野心並停止支持恐怖主義為止」。

川普說，他正面臨一個重大抉擇，若不與伊朗達成協議，就是迅速消滅伊朗，「不給他們任何再次殺戮和摧毀人民的機會」。紐約時報說，美國總統在聯合國講台上公開威脅要消滅一個國家，是個令人震驚的時刻。

不過，他說，「我相信我們會在選舉結束後立即達成協議，因為對他們來說不達成協議是沒有意義」。川普指的是即將於十一月初舉行的美國期中選舉。

川普隨後談論俄烏戰爭，表示正與俄羅斯和烏克蘭領導人密切合作解決這場戰爭，「我認為，這件事的進展速度會比人們預想的要快」。

川普還聲稱，他已解決「加薩戰爭」。然而，其實以色列仍占領加薩大部分地區，人道狀況依然嚴峻，而旨在促使哈瑪斯解除武裝和以色列撤軍的計畫已停滯數月。

川普還表示，「共產主義永遠不會來到美國，但自由將會來到古巴，我們絕不允許外國敵對勢力的避風港在我們家門口威脅美國」。他表示古巴政權將垮台，古巴代表團聽到這段話退席抗議。

川普演講開始時還列舉他自稱第二個總統任期的輝煌成就，吹噓他在經濟、移民和犯罪方面的政績，「我們從上一屆政府手中繼承美國黑暗時代，而我們把它變成美國黃金時代」。儘管最新民調顯示，川普的支持率最近跌至新低。

川普演說完畢後，安排會見多位外國領袖，包括英國首相柏能、日本首相高市早苗以及烏克蘭總統澤倫斯基。白宮表示，川普並簽署一份關於格陵蘭未來的安全協議，並出席與波斯灣國家領袖的多邊會議。

聯合國秘書長古特瑞斯發表演說為本次大會揭開序幕，這是年底卸任的他作為聯合國秘書長最後一次大會演說。

古特瑞斯敦促各國領袖監管人工智慧，避免對人類造成嚴重風險，「人類日益將權力移交給機器，人工智慧體傳出失控，致命自主武器也從科幻小說變成軍事現實。然而，我們的制度和治理體系仍然反映著一個基本上已逝去的時代」。他也呼籲各國重視氣候變遷問題和巴勒斯坦「令人痛心的局勢」，並要求中東各方停火，依照國際法恢復當地航行自由。

聯合國發言人杜加里克表示，預計有七十一位國家元首、四十五位政府領導人、五十位部長、十一位副總統及一位王儲出席本屆大會。

聯合國總部位於紐約曼哈頓中城，該區域本周大部分時間交通將陷入癱瘓。隨著載有各國領袖的數百輛車隊在飯店、聯合國大樓和會場之間穿梭，警方已加強安全管制，將封閉部分街道並實施交管。