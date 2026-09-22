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聯合國大會登場 古特瑞斯促美中建立AI對話機制

中央社／ 紐約聯合國總部22日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲人工智慧（AI）強權美國和中國應就這項瞬息萬變科技開啟對話，類似於冷戰巔峰時期美蘇之間的互動，共同討論AI的未來發展。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「擁有最強大AI能力的政府對人類肩負最大責任，必須建立對話、透明度、信任與合作的管道。」

他說：「在冷戰關鍵時刻，戰略競爭對手開始認知到必須管理共同的生存風險。」

中國和美國目前正在討論設立溝通管道，以因應AI帶來的疑慮，預期美國總統川普和中國國家主席習近平24日將在華府舉行高峰會。

兩國皆面臨著外界對於AI系統日益強大，甚至可能危及人類生存的恐懼，在科技霸權之爭日益激烈之際提供難得的合作誘因。

AI是今年聯合國大會重要主題，川普稍後將發表談話。

在本週紐約一連串會議與演說登場前，超過20國領袖呼籲為先進AI制定具約束力的安全措施，警告這項技術的發展可能超越人類制約能力。

不過中國和美國都未參與簽署這項呼籲。

美中 聯合國 機制

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