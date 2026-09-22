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俄羅斯籲聯合國安理會擴增常任理事國 保留否決權
俄羅斯克里姆林宮今天表示，俄方認為聯合國安全理事會（UNSC）應增加常任理事國，擴大目前5國的規模，並保留現行否決權制度。
路透社報導，土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）呼籲廢除常任理事國制度及否決權，而克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）是在回答記者相關提問時，做出上述表示。
厄多安長期批評安理會，認為擁有否決權的美國、俄羅斯、中國、英國及法國等5個常任理事國無法反映國際社會，也無法迅速做出決策。
培斯科夫指出，俄羅斯希望安理會進行改革，並擴增常任理事國席次。
他說：「同時，我們認為安理會的常任理事國制度以及否決權，都是聯合國整體架構中非常重要的元素。」
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