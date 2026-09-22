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聯大演說前受訪 川普：想告訴普亭「結束戰爭」
美國總統川普22日在聯合國大會演說前被記者問道，想向普亭傳達什麼訊息，川普回答：結束戰爭。
彭博資訊報導，一位白宮官員在川普演說前表示，川普演說時將主張，他利用美國的實力來因應存在已久的挑戰，不像其他領導人只會空談。這將是川普自2025年初重返白宮以來在聯合國發表的第二次演講。
川普2024贏得連任後，可謂凱旋而歸，而今年的演講卻可能正值他第二任以來最脆弱的時期。他的民調支持率已跌至歷史低點，共和黨在11月期中選舉前夕面臨的風險愈來愈高，這場選舉可能導致他們失去對國會的控制權。
川普還將概述其政府為阻止聯合國侵犯美國主權、將所謂的「激進左翼議程」強加於美國民眾而做出的努力。這是他在第一任期的演講中也曾多次提及的一個長期主題。
自一年前重返白宮後，川普發動了加勒比海的船隻襲擊行動，下令突襲並帶走前委內瑞拉總統馬杜洛，並與以色列一起發動了戰爭，導致伊朗最高領袖喪生，並攪亂了中東乃至全球能源市場。
這些舉動不僅使盟友和對手都產生了分歧，而且嚴重違背了聯合國維護國際和平與安全的承諾。川普演講的預告表明，其內容將與去年類似，當時他警告其他國家「正在走向毀滅」，並質疑聯合國存在的意義。
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