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美軍新輪調赴立陶宛 總統瑙塞達感謝延續安全承諾

中央社／ 維爾紐斯22日專電
立陶宛總統瑙塞達。 歐新社
立陶宛總統瑙塞達。 歐新社

立陶宛總統瑙塞達今天表示，新一輪美軍部隊正前往立陶宛，且規模不會低於先前部署。在美方檢討歐洲駐軍規模之際，相關動向受到關注。

根據立陶宛總統府22日發布聲明，瑙塞達（GitanasNauseda）表示：「對立陶宛而言是好消息，美軍將持續駐紮我國。我們感謝美國總統川普及其政府作出這項決定，這不僅對立陶宛安全至關重要，也攸關整個區域的安全。」

瑙塞達指出，目前尚未確認美軍確切人數，但強調不會低於過去輪調規模。

自2019年以來，美軍持續以營級規模部隊輪調駐紮立陶宛。在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，相關部署轉為持續性輪調，每批約由1000名以上官兵組成，並配備各類作戰裝備。

今年6月，隨著上一輪部署任務結束，逾千名美軍及相關裝備撤離立陶宛。當時美國國防部正展開駐歐兵力檢討，立陶宛官員曾表示，此次交接可能出現較以往更長的駐軍空窗期。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，美國此輪檢討重點之一，在於要求歐洲盟國承擔更多防衛責任。今年8月，美方向歐洲各國發送問卷，要求說明在提高國防支出承諾後，承擔歐洲防衛責任的進展。

立陶宛總統國安顧問馬圖利奧尼斯（DeividasMatulionis）向LRT表示，相關美軍部署已獲官方確認，輪調部隊正在前往立陶宛途中，預計不久後抵達，並重申兵力規模將不低於前次。

針對外界關注部署條件，馬圖利奧尼斯指出，美國並未就白俄羅斯肥料出口問題對立陶宛提出任何條件，立陶宛也已率先回覆美方有關防衛承擔的問卷。

立陶宛 美軍 俄羅斯 美國

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