加拿大、台灣貿易框架擱置未簽署 反對黨質疑受北京影響

加拿大總理卡尼（Mark Carney）積極推動貿易多元化、降低對美國市場的依賴，但與台灣已完成實質談判的貿易合作框架，至今仍未正式簽署，引發部分加拿大反對黨及專家質疑，是否加拿大因積極修復與中國關係，導致協議遭擱置。

加拿大政治電子報 iPolitics報導，「台灣-加拿大貿易合作架構協議」（TCFA）並非傳統的自由貿易協定，不涉及削減關稅，它可為雙方建立正式機制，以深化供應鏈、科技和投資等領域的合作。台灣以半導體為重心的經濟形態，恰好能與加拿大推動貿易多元化的戰略相互契合。

實質性談判已於2025年結束，該協議自4月起便已準備好進行最終簽署。然而數個月過去，隨著卡尼尋求其他經濟機遇並同步修復與北京的關係，該架構依然處於未簽署狀態。

駐加拿大代表曾厚仁接受iPolitics訪問時表示，台灣對加拿大的重要性不能只從台灣市場規模衡量，更應著眼於台灣在全球供應鏈中的地位。

根據加拿大全球事務部資料，2025年台灣是加拿大全球第15大貿易夥伴，也是亞洲第6大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額約60億加元（約新台幣1350億元）。

iPolitics文中提到，台灣與中國的政治關係，使這項經貿安排具有外交層面的敏感性。

協議遭擱置引起加拿大反對黨批評。魁人政團負責國際貿易的眾議員希瑪德（Mario Simard）表示，加拿大正尋求分散出口市場，在這種情況下，「這項協議至今仍未簽署，令人難以理解」。

加拿大新民主黨掌管外交事務的眾議員麥佛遜（Heather McPherson）表示，台灣「有很多可以提供給加拿大的東西」，加拿大應進一步發展雙邊關係。她並稱，加拿大建立新的貿易關係時，不應只考量經濟利益，也應將人權、勞工權益及環境保護納入考量。「我們應該與所有充滿活力的民主國家，以及所有強健的經濟體合作。」

當被問到她認為貿易框架為何遲未簽署時，她說：「我不想假設總理正在做什麼，以及他為什麼這麼做。」但隨即指出，加拿大與中國的關係及雙邊貿易往來「當然扮演了一定角色」。

曾厚仁表示，現今國際局勢下，貿易與地緣政治已日益密切交織。他提醒加拿大不要對北京近期的「魅力外交」過度樂觀，雙邊關係出現階段性緩和，不代表中國對加拿大的戰略態度已經長期改變。

渥太華大學公共與國際事務研究所高級研究員、China Strategic Risks Institute主任瑪奎格-強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）也認為，可能是政治因素導致協議簽署遭擱置，並形容持續拖延「令人擔憂」。

她指出，北京可能將加拿大與台灣簽署經濟合作框架視為對其台灣主權主張的挑戰，因此這項安排的政治意義可能超越單純的貿易內容。

她認為，卡尼政府是否簽署台加框架，也可能成為外界觀察加拿大將如何處理新一輪加中關係的重要指標。「許多加拿大人對我們與中國更加密切的關係感到擔憂。」

她並表示，卡尼若與台灣簽署協議，可以在一定程度上回應這些疑慮，「這將顯示加拿大的外交政策並不是由北京左右的。」

加拿大全球事務部沒有提供TCFA何時簽署的具體時間表，僅透過聲明表示，台加貿易合作框架安排的實施時間「仍在確定中」。渥太華同時強調，仍致力於與台灣在經濟領域「務實接觸」，並將繼續遵循加拿大長期奉行的「一個中國政策」。