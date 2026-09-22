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納吉有條件特赦牽動政壇 馬六甲州選戰成觀察指標

中央社／ 吉隆坡22日專電
馬來西亞前首相納吉。路透社資料照
馬來西亞前首相納吉。路透社資料照

馬來西亞馬六甲州首席部長阿都拉勿夫今天宣布，州議會明天解散，接續舉行州議員選舉。這將是前首相納吉獲有條件特赦、准以居家方式服完剩餘刑期後的首場州議會選舉，納吉因素是否牽動馬來選票，也成為選情觀察焦點。

馬來西亞最遲須於2028年2月舉行第16屆國會大選，各州議會選舉結果也被視為觀察民意變化的重要指標。

今年7月柔佛州與8月森美蘭州議會選舉，由首相安華（Anwar Ibrahim）領導的「希望聯盟」（PakatanHarapan）在柔佛州56席中僅拿下8席，森美蘭則由17席降至11席，為下屆國會大選前的政治布局增添變數。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，阿都拉勿夫（Ab Rauf Yusoh）今天召開記者會指出，馬六甲州議會明天解散，選舉日期由選舉委員會另行宣布。

馬六甲州議會任期將於12月27日屆滿，依法須在州議會解散後60天內舉行選舉。

納吉（Najib Razak）因貪腐案自2022年起入獄服刑，18日獲有條件特赦，准以居家方式服完剩餘刑期至2028年8月23日，條件之一是繳付馬幣5000萬令吉（約新台幣3億8900萬元）罰款。這項決定近日持續牽動大馬政壇。

馬六甲州議會共有28席，「國民陣線」（BarisanNasional）在2021年州議員選舉中囊括21席，但「希望聯盟」僅贏得5席，「國民聯盟」（PerikatanNasional）則拿到2席。

大馬學者分析，這也將是安華2022年11月出任首相後，馬六甲州首次舉行州議會選舉，除檢視「國民陣線」能否維持上屆優勢，也將觀察「希望聯盟」在柔佛與森美蘭州選後如何調整選戰策略，以及國陣、希盟與國盟在西馬選區的競合關係。

特赦 馬來西亞

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