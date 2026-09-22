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歐盟、菲律賓自貿協定談判取得突破 盼數月內敲定
歐洲聯盟（EU）與菲律賓今天表示，雙方在一項醞釀已久的自由貿易協定談判中取得了「突破性進展」。
法新社報導，歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）與菲律賓貿易部長羅奎（ChristinaRoque）在聲明中表示，歐盟與菲律賓「已就自由貿易協定達成實質性共識，這對雙方而言都是一個重要里程碑」。
他們在視訊通話後宣布上述消息，表示這項協議正「明確朝著在未來幾個月正式敲定」的方向邁進。
歐盟與菲律賓2016年啟動進行自由貿易協定談判，但僅一年後談判便陷入停滯，一直到2024年3月才重啟談判。
美國總統川普2025年重返白宮並大舉加徵關稅，促使這個由27個國家組成的集團加速拓展全球貿易關係。
歐盟已陸續與南美洲國家及澳洲簽署協議，並持續尋求達成更多貿易協定。
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