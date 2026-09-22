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涉收奢侈品幫喬官位 南韓前第一夫人金建希二審改判5年

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
南韓前第一夫人金建希（中）。美聯社資料照
南韓前第一夫人金建希（中）。美聯社資料照

韓聯社報導，南韓上訴法院今天將前第一夫人金建希的刑期從7年減為5年；金建希因收受奢侈品以換取職位任命與商業利益，被判有罪。

路透社報導，南韓前總統尹錫悅的妻子金建希今年6月遭首爾中央地方法院判處7年徒刑。

特別檢察官閔中基（Min Joong-ki，音譯）所率領的特檢組先前對金建希求處7年半徒刑，並指出這位前第一夫人屢次利用總統配偶身分進行私人交易。

尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴令，之後遭到彈劾，並在今年1月13日被特檢組求處死刑，首爾中央地方法院刑事合議25庭最終判處尹錫悅無期徒刑。

金建希 第一夫人 南韓

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