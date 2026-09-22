涉收奢侈品幫喬官位 南韓前第一夫人金建希二審改判5年

被譽為「華裔麥當勞大王」的尹集成(Chei Chen Yin)在北加州經營麥當勞有成，也成為凝聚當地亞裔族群參與政治的人物。據州和聯邦競選記錄，尹氏家族開設麥當勞加盟店賺了數百萬元，同時慷慨掏錢，向加州州長紐森、賀錦麗等加州政要捐了超過440萬元的政治捐款；新近公布的聯調局(FBI)文件顯示，尹集成疑似與中國女間諜方芳(Christine Fang)有過交集。

2026-09-22 14:29