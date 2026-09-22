立陶宛強化邊境變電所 防範俄羅斯無人機攻擊

立陶宛計劃強化吉扎伊（Gizai）變電所防禦，以抵禦俄羅斯可能發動的無人機攻擊。這間變電所位置非常接近俄羅斯，但扮演連結波羅的海國家與西歐電網的關鍵角色。

路透社報導，立陶宛準備加強吉扎伊變電所的防禦能力，內容包括興建足以抵擋自殺卡車衝撞的圍牆、增添偵測地道挖掘的感應器，以及設置保護變壓器的混凝土阻絕體。

立陶宛國營輸電系統營運商Litgrid執行長塞梅斯凱維丘斯（Andrius Semeskevicius）表示，「過去我們在設計電網時，考量的是天然災害；如今我們必須思考所有可能的混合與非混合式攻擊。」

吉扎伊變電所位在俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）以東約30公里處。它屬於規畫中的關鍵電網一部分，目的是在爆發更大規模衝突時，確保波羅的海國家電力供應穩定。

加里寧格勒位於俄羅斯領土最西端，與俄國本土並不相連，但與波蘭和立陶宛接壤。此飛地與俄羅斯盟友白俄羅斯之間，有一塊波蘭與立陶宛交界的地帶，也就是所謂的「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）。這條走廊長期以來一直是北大西洋公約組織（NATO）界域內的安全隱憂，因為波蘭與立陶宛皆為北約成員國。

情報人士指出，俄羅斯可能在此發動掩飾身分的攻擊，藉以測試北約凝聚力。

吉扎伊變電所未來將與波蘭聯網成為「和諧電網」（Harmony Link）計畫的關鍵節點。波羅的海國家的電網去年已與俄羅斯電網脫鉤。匿名官員表示：「對立陶宛而言這條線路至關重要，一旦系統癱瘓，這就是他們的救命線。」

塞梅斯凱維丘斯表示，吉扎伊變電所將蓋在廣達35公頃的場址，因此即使遭軍用無人機單次攻擊命中，受損設備數量也有限。此外，「建築物與圍牆之間保持一定距離，也是為防範有人從外部投擲汽油彈」。

塞梅斯凱維丘斯說：「我們要防範的是可能攜帶100公斤炸藥，多架直接撞擊的見證者（Shahed）無人機。」

立陶宛能源部長薩維茨卡斯（Lukas Savickas）表示，將於本月稍晚要求歐盟至少負擔此變電所一半的費用。

立陶宛國營輸電系統營運商指出，具防護功能的變電所造價將比先前規劃至少多出4800萬歐元；若「地緣政治情勢」惡化，費用還可能進一步攀升。

波羅的海國家與波蘭去年曾要求歐盟提供3億8200萬歐元，協助強化現有電網關鍵部分的防護，但最終僅獲得1億1200萬歐元。