怕搶大會焦點？川普今赴聯大演說 聯合國怕再被控「三重破壞」忙做這些事

美國總統川普預定美東時間周二上午在紐約聯合國總部演說。聯合國今年反覆檢查手扶梯，並為美方另設提詞機，希望避免去年設備故障的插曲再度搶走大會焦點。

去年川普與第一夫人梅蘭妮亞搭乘手扶梯時，手扶梯突然停止；川普準備演說時，提詞機也無法運作。川普還抱怨演說時會場音量太小。他事後指控聯合國遭到「三重破壞」，還要求逮捕據稱讓手扶梯運作停擺的人員。

聯合國的說法是，川普的隨行攝影人員可能觸動了手扶梯的安全裝置；提詞機則是美方堅持使用自己的設備；至於會場擴音，通常會壓低音量，以方便各國代表透過耳機聆聽口譯。

聯合國發言人Stephane Dujarric周一表示，手扶梯已「檢查再檢查」，美方今年也有獨立工作站使用提詞機，希望演說順利進行。