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川普加劇世界亂局！CNN：美國角色大逆轉 盟友嘆「這隻狗不能再信」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日在紐約會晤紐約市長曼達尼並發表演說。美聯社
美國總統川普21日在紐約會晤紐約市長曼達尼並發表演說。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）22日報導分析，世界彷彿正在失控，亂局愈演愈烈。伊朗與烏克蘭兩大戰爭出現外溢跡象，人工智慧衍生毀滅性威脅，能源價格飆升衝擊各國經濟，洪水、野火與極端高溫又讓氣候危機步步進逼，連過去支撐全球相對穩定的國際制度也逐漸崩解。過去80年，每逢世界陷入動盪，美國往往扮演恢復穩定的角色，如今在總統川普帶領下，這個西方超級強權卻反而成為加劇混世的推手。

川普22日將在聯合國大會發表演說，料將宣稱美國從未如此強大、如此受到敬重，並強調自己為全球帶來和平、解決歷任總統避而不碰的危機。

然而，世界上許多人並不同意川普的世界觀。

CNN指，川普2.0建立在一項基本假設上，即美國手握占盡優勢的牌，其他強權根本無牌可打。如今華府外交政策成為川普個性的延伸，慣於以威脅和武力作為槓桿，追求實質利益。

但川普眼中的美國雖然至高無上，現實中的美國力量卻顯得格外脆弱，伊朗與中國大陸正暴露美國的侷限。

川普曾聲稱伊朗戰爭幾周內就能結束，如今戰事將邁入第8個月，伊朗政權依然屹立，美軍飛彈攔截器庫存卻持續消耗；去年對中國發動的貿易戰，遭北京以限制稀土出口反將一軍。烏克蘭戰爭顯示，由無人機主導的現代戰爭，足以讓軍事強權陷入困境。即使是美國，也並非手握所有籌碼。

CNN提到，川普早在2017年首度於聯大宣示「美國優先」時，便揭開一套後來撼動西方根基的外交路線，到了第二任期更完成這場轉型。他攻擊傳統盟友，卻與中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭等威權領袖交好，更讓帝國主義重新抬頭，尤其是在西半球。

川普世界觀更深遠的代價可能來自盟友。傳統美國總統面對共同威脅時，通常會集結盟邦共同因應，藉由全球聯盟體系放大美國自身力量；但川普發動關稅戰、威脅他國主權並屢次攻擊盟友，正在撕裂華府過去用來放大自身力量的盟友體系。

格陵蘭政治人物馬丁努森（Tillie Martinussen）日前以雪橇犬形容華府：「即使那是你最優秀、最聰明、最強壯的雪橇犬，只要牠回頭咬了你一口，你再也無法相信那隻狗。」川普行徑造成的信任流失，可能讓美國付出長達數年的代價，持續透支自身國力。

CNN分析，歸根究柢，今日世界失序非川普一手造成。阿富汗與伊拉克戰爭早已削弱美國力量，中國崛起、普亭與西方長期對立、AI革命及氣候危機，也都有更早、更深層的成因。但川普既是這個動盪時代的產物，也正在加速它。川普反覆無常的性格與外交政策，不僅可能讓原已交織的全球危機進一步惡化，也讓外界長久以來對美國力量能否持續的疑問更加迫切。

川普 CNN

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