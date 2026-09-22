快訊

流感雙創新高！單周30死、重症達165例 疾管署估：10月中達疫情高峰

川普加劇世界亂局！CNN：美國角色大逆轉 盟友嘆「這隻狗不能再信」

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

聽新聞
0:00 / 0:00

馬克宏會晤川普 聚焦紅海局勢與烏克蘭能源停火

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。 法新社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。 法新社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他與美國總統川普展開建設性會談，兩人深入探討紅海衝突與物價衝擊，並就烏克蘭與俄羅斯停止攻擊能源設施的想法進行討論。

法新社報導，兩人在紐約會面後，馬克宏說：「我們談到的另一個議題是紅海局勢…這對全球物價至關重要。接著我們深入討論了烏克蘭與俄羅斯議題。」

馬克宏表示：「我們進行了非常良好的討論，深具建設性。」

聯合國大會高階會議週登場前夕，這場會談備受矚目。一名法國官員在簡報時透露，馬克宏已準備好以「全然坦誠」的態度面對川普。

馬克宏在談及烏克蘭時表示，他曾向川普施壓，要求美方向烏克蘭提供防禦性武器系統。

馬克宏說：「我們針對烏俄議題進行長時間討論，談到有必要在攔截系統方面更快、更有力地協助我們的烏克蘭朋友，因為從防禦角度來看，這是關鍵議題。」

據路透社報導，馬克宏並未透露細節，但表示兩人也聚焦於停止攻擊能源設施的想法；他今天稍晚與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時，將提出這項議題。

馬克宏表示，川普「態度非常通情達理，我們能夠深入探討這兩場衝突，這些顯然對世界和平與我們的安全至關重要」。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖後，紅海已成為關鍵的石油運輸航線，但親葉門叛軍控制曼德海峽（Bab al-Mandab），讓當地的航運作業變得更加複雜。

馬克宏是從加拿大鄰近大西洋外海的小型法屬聖比爾與密克隆群島（Saint Pierre and Miquelon）前往紐約，他先在那裡與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面。

美加兩國未能敲定貿易協定並引發報復性關稅戰後，卡尼便一直與川普深陷口水戰。

烏克蘭 馬克宏 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合國大會22日登場！會前白宮曝川普今天會晤馬克宏

歐洲示警俄恐對北約發動攻擊 多國備戰

一通電話施壓澤倫斯基！川普連喊三次「柴油」 要求烏停止攻擊俄羅斯煉油廠

英相柏南聯大擬會川普 宣布派遣空中加油機援沙烏地

相關新聞

川普加劇世界亂局！CNN：美國角色大逆轉 盟友嘆「這隻狗不能再信」

美國有線電視新聞網（CNN）22日報導分析，世界彷彿正在失控，亂局愈演愈烈。伊朗與烏克蘭兩大戰爭出現外溢跡象，人工智慧衍生毀滅性威脅，能源價格飆升衝擊各國經濟，洪水、野火與極端高溫又讓氣候危機步步進逼，連過去支撐全球相對穩定的國際制度也逐漸崩解。過去80年，每逢世界陷入動盪，美國往往扮演恢復穩定的角色，如今在總統川普帶領下，這個西方超級強權卻反而成為加劇混世的推手。

被指控認識中國女諜 華裔麥當勞大王：我熱愛美國

被譽為「華裔麥當勞大王」的尹集成(Chei Chen Yin)在北加州經營麥當勞有成，也成為凝聚當地亞裔族群參與政治的人物。據州和聯邦競選記錄，尹氏家族開設麥當勞加盟店賺了數百萬元，同時慷慨掏錢，向加州州長紐森、賀錦麗等加州政要捐了超過440萬元的政治捐款；新近公布的聯調局(FBI)文件顯示，尹集成疑似與中國女間諜方芳(Christine Fang)有過交集。

川普致電澤倫斯基 要求烏停攻俄煉油廠 避免推升柴油價格

歐洲對俄烏戰火外溢憂慮急遽升高，多國情報首長公開警告，俄國可能正準備對北約採取行動。捷克安全情報局局長庫德爾卡說，除了無人機活動增加，俄國還可能對接壤俄國的北約領土發動小規模入侵，相關情境可能在「數月而非數年」內發生。另外，美國總統川普20日打電話給烏克蘭總統澤倫斯基，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯的煉油廠，以免推升柴油價格。

絆腳石？美要台官員少去華府智庫

紐約時報21日報導，台灣近來試圖加強經營川普總統的核心圈，包括聘請遊說人士和安排川普重要支持者訪台，希望維持對美影響力。但曾任白宮國安會主任的美國智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩說，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。

俄改轟倉庫、鋼廠、鐵路…斷經濟命門 烏稅收恐減逾15億

俄國8到9月連續以飛彈與新型的噴射無人機空襲烏克蘭倉庫、鋼鐵廠、港口、鐵路設施及物流配送中心，恐導致烏克蘭稅收短少逾15億美元。

炸彈已掛上戰機了…空襲葉門叛軍前一刻 川普喊卡 內幕曝光

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯與葉門叛軍「青年運動」組織(Houthis，另譯胡塞組織)戰火持續升高，川普總統對於出兵助陣沙國卻搖擺不定，陷入兩難。兩名知情人士透露，川普一度下令五角大廈準備空襲，甚至在美軍指揮官核准目標清單、部隊已將炸彈裝上戰機、第一波攻擊即將展開的最後關頭，才決定暫緩行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。