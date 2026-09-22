馬克宏會晤川普 聚焦紅海局勢與烏克蘭能源停火

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他與美國總統川普展開建設性會談，兩人深入探討紅海衝突與物價衝擊，並就烏克蘭與俄羅斯停止攻擊能源設施的想法進行討論。

法新社報導，兩人在紐約會面後，馬克宏說：「我們談到的另一個議題是紅海局勢…這對全球物價至關重要。接著我們深入討論了烏克蘭與俄羅斯議題。」

馬克宏表示：「我們進行了非常良好的討論，深具建設性。」

聯合國大會高階會議週登場前夕，這場會談備受矚目。一名法國官員在簡報時透露，馬克宏已準備好以「全然坦誠」的態度面對川普。

馬克宏在談及烏克蘭時表示，他曾向川普施壓，要求美方向烏克蘭提供防禦性武器系統。

馬克宏說：「我們針對烏俄議題進行長時間討論，談到有必要在攔截系統方面更快、更有力地協助我們的烏克蘭朋友，因為從防禦角度來看，這是關鍵議題。」

據路透社報導，馬克宏並未透露細節，但表示兩人也聚焦於停止攻擊能源設施的想法；他今天稍晚與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時，將提出這項議題。

馬克宏表示，川普「態度非常通情達理，我們能夠深入探討這兩場衝突，這些顯然對世界和平與我們的安全至關重要」。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖後，紅海已成為關鍵的石油運輸航線，但親葉門叛軍控制曼德海峽（Bab al-Mandab），讓當地的航運作業變得更加複雜。

馬克宏是從加拿大鄰近大西洋外海的小型法屬聖比爾與密克隆群島（Saint Pierre and Miquelon）前往紐約，他先在那裡與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面。

美加兩國未能敲定貿易協定並引發報復性關稅戰後，卡尼便一直與川普深陷口水戰。