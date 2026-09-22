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李在明籲美鬆綁對北韓制裁 換取凍結核武計畫

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明。路透

南韓總統李在明接受紐約時報專訪時，呼籲美國放寬對北韓的制裁，換取北韓同意凍結核武計畫。他直言，堅持棄核終將一事無成，應透過互惠建立互信，再推動平壤裁減核武。

綜合路透社與法新社報導，紐約時報（The NewYork Times）引述李在明專訪內容指出：「制裁反正也沒有特別見效，我認為以放寬制裁來換取北韓停止研發更多核武與洲際彈道飛彈技術，這項交易具有重大價值。」

李在明並表示，在當前情勢下追求全面棄核，意味著將一事無成，一旦確保北韓凍結核武計畫，便能透過互惠的激勵措施與讓步來建立互信，最終說服北韓縮減核武儲備。

李在明表示，目前的僵局風險太高，絕不能任其持續下去，他也引述南韓官方評估指出，北韓目前已有能力、甚至可能已經在以每年增加10到20枚核武的速度持續生產。

他說：「一旦北韓自認累積足以保障政權存續的核武與飛彈，就會萌生對外輸出武器以牟利的念頭。屆時將是真正危險的時刻。」

南韓官員表示，政府正從「棄核優先」政策轉向對北韓採取「和平優先」的路線；李在明去年也承諾尊重北韓體制，並尋求與北韓和平共存。

批評人士則指出，這種作法恐有默許承認北韓為擁核國的風險，並讓平壤在完全未放棄核武庫的情況下，平白換取制裁鬆綁。

不過，兩韓關係目前仍處冰點，北韓領導層也未對李在明的任何提議做出回應。北韓領導人金正恩已放棄北韓長年以來的統一政策，將南韓定調為「最敵對國家」，並下令加強前線防禦部署。

美國總統川普正尋求與金正恩舉行新一輪會面，李在明也表示樂見其成。

李在明預計將於本週的聯合國大會期間，向聯合國提出他對朝鮮半島和平共存的願景。

北韓 核武 李在明

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