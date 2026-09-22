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美日外長交換意見 茂木就ICC傳達立場

中央社／ 紐約21日綜合外電報導

日本外務大臣茂木敏充與美國國務卿盧比歐，今天在美國紐約短暫交換意見10分鐘左右。關於美國制裁國際刑事法院（ICC）的日本籍院長赤根智子，茂木也說明日本的立場。

「日本經濟新聞」報導，茂木為了出席聯合國大會正在紐約訪問。這也是美國總統川普政府8月制裁赤根之後，日本與美國閣員首度直接交涉。

日本政府相關人士表示，「沒辦法透露詳情，不過茂木說明日本的立場，也就是一直以來支持法治的重要性」。

美方並未公布盧比歐（Marco Rubio）與茂木就ICC問題的交涉內容。

盧比歐主張解散ICC，並主導制裁赤根。他曾經表態反對ICC，形容ICC為「一個凌駕如美國主權國家的法院及憲法，並被賦予逮捕我國公民權限的常設世界法院」。

日相高市早苗先前向媒體就美國的制裁表示，「與日本的立場相左，嚴正看待此事」、「感到遺憾」，被批評態度「軟弱」。她在17日的記者會上表示，「目前仍持續向美國溝通」。

高市本月17日進行內閣改組時，給外務大臣的指示書之中，新增的內容包含「持續派出法官到國際法院（ICJ）及ICC等各種國際法院」。這份文件也明確記載「向國際社會傳達法治的重要性」。

茂木18日在記者會提及這份指示文件時表示，「我國一貫重視國際社會中的法治…在推動這項工作方面，我們支持強化及改革ICJ、ICC等發揮重要作用的機構，這項方針沒有改變。」

高市在聯合國大會發表演說後，預計與川普舉行場邊會談。報導推測，高市將謹慎判斷是否直接提及ICC。

茂木今天也與盧比歐也提到中國相關議題、印太地區與伊朗局勢。茂木就荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）強調，「無需額外費用、自由且安全航行的重要性」。雙方確認日美將持續密切溝通。

美日 盧比歐 茂木敏充

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