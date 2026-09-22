快訊

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

委內瑞拉未來在哪？石油、黃金與民主的下一場角力

整理包／2026中秋烤肉地圖來了！六都合法地點一次看 違規最高罰6千

聽新聞
0:00 / 0:00

CNN：憂俄擴張戰線 歐洲啟動全民防衛緊急備戰

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
白俄羅斯近日在「蘇瓦烏基走廊」附近展開大規模軍演，圖為立陶宛、波蘭邊界蘇瓦烏基走廊的圍籬。路透
白俄羅斯近日在「蘇瓦烏基走廊」附近展開大規模軍演，圖為立陶宛、波蘭邊界蘇瓦烏基走廊的圍籬。路透

白俄羅斯近日在「蘇瓦烏基走廊」附近展開大規模軍演，引發大西洋兩岸高度戒備。面對俄方「灰色地帶」侵擾與戰線擴張隱憂，歐洲多國啟動民防與社會韌性緊急備戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）連接波羅的海諸國與北約其他成員國，長久以來被視為北約最脆弱的地緣要害之一。

面對俄羅斯威脅升高，歐洲多國紛紛做出因應，法國宣布新措施保護關鍵基礎設施，英國籲民眾儲備物資備戰，德國令醫院為可能的攻擊做準備，就連瑞士也一改中立傳統，力求強化防衛能力。

與此同時，美國總統川普也突然宣布，在波蘭設立永久美軍基地一事已有進展，反映出大西洋兩岸國家，都憂心俄國可能將戰事擴大到烏克蘭以外地區。

美國聯邦檢方本週指控5人涉嫌與俄羅斯情報機構合作，籌劃在全球發動攻擊與謀殺，並攻擊歐洲民用及軍事基礎設施。然而，俄羅斯執行這類行動時往往不明確跨越傳統戰爭門檻，例如以無人機闖入領空、癱瘓機場、破壞基礎設施、透過犯罪網絡遂行暗殺等，都屬於可否認的「灰色地帶」行動。

俄羅斯總統普丁將模糊空間與全盤否認當作武器，以此測試北約決心，同時深知北約內部對於如何回應存在嚴重分歧。而這類試探的下一個前線，很可能就是與波羅的海三國、歐陸接壤的「蘇瓦烏基走廊」。

若俄羅斯調動部隊進駐蘇瓦烏基走廊部分區域，普丁可能會宣稱這只是有限度越界侵擾，無意擴大衝突，俄方甚至會透過非官方管道放話，稱北約若敢反擊將面臨核戰風險，目的正是為了削弱北約集體防禦承諾。

北約32個成員國真的會願意為了收復這一小塊領土，而與俄羅斯開戰嗎？美國總統會為立陶宛冒著與核武大國升高衝突的風險嗎？沒人能給出肯定答案，而這正是普丁想要見到的局面。

儘管北約秘書長呂特（Mark Rutte）今年曾表示，北約經常針對這類情境進行演練，任何攻擊都將招致毀滅性的反擊，但眼見華府與盟友關係頻生摩擦，普丁未必會相信這番話。

俄烏戰爭的經驗，讓歐洲體認到現代戰爭需要的不只軍備，還包括能承受攻擊的電網、能因應大量傷患的醫院、備援通訊系統、運作順暢的交通網絡，以及能在壓力下運作的政府；最重要的是，社會須具備承受代價而不致崩潰或分裂的韌性。

烏克蘭不再只是單方面接受北約的指導，北約現在也正在向烏克蘭取經，並將「危機與衝突」期間的政府運作、能源、糧食、飲水、醫療與通訊納入本週發布的新版國家韌性規範當中，讓整備狀態納入嚇阻戰略的一環，向普丁證明侵略終將徒勞。

在歐洲此刻急迫感的背後，「美國」也是一大因素。美軍目前不只駐軍歐洲、在中東與伊朗交戰，並在印太地區嚇阻中國，防空系統、海軍兵力與彈藥庫存都難以同時兼顧多線戰場。

川普雖為強化北約做了不少努力，但外界仍不確定他對集體防禦條款的承諾究竟有多堅定，莫斯科當局深知這一點。

此外，歐洲在冷戰結束後的30年間，國防動員準備逐漸鬆懈，軍事支出與募兵人數大幅下滑，各國普遍認為美國必要時會出手相助，但這個時代已然終結。近來，歐洲各國領袖漸漸體認到，嚇阻的成效取決於普丁本人相信什麼，而美國面對擴大戰事的回應仍充滿未知。

白俄羅斯在蘇瓦烏基走廊附近的軍演之所以令歐洲警鈴大作，正是因為北約原有的嚇阻平衡機制已鬆動。

要防止戰爭擴大，最好的辦法就是確保普丁深信任何侵略終將失敗，但從歐洲各國目前採取的緊急動作看來，外界愈來愈擔心的反而是，普丁心中的想法恐怕恰好相反。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐洲爆戰爭恐慌！CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

歐洲示警俄恐對北約發動攻擊 多國備戰

今晨國際頭條一次看／美擬全面制裁國際刑事法院 歐洲警告俄威脅北約

聯合報名人堂／挺戰不出兵的美國

相關新聞

不開一槍拿下台灣？外媒：北京看準川普「機會之窗」 加大疑美論攻勢

華爾街日報22日報導，中國大陸持續對台灣施加軍事壓力的同時，也加大力度分化台灣社會，拉攏國民黨主席鄭麗文等反對正式台獨的人士，並散播美國是否會履行對台承諾的疑慮，目標是讓更多台灣人相信，抵抗中國控制徒勞無功。中國大陸國家主席習近平認為現在出現機會，因為台灣愈來愈多人擔心，美國總統川普可能願意犧牲對台支持，以換取改善與北京的關係。

強人落幕後，委內瑞拉的明天在哪裡？石油、黃金與民主的下一場角力

委內瑞拉的強人總統馬杜羅（Nicolás Maduro）於2026年1月突遭美軍俘虜離境受審，這場震撼全球的政權更迭，看似替長達十多年的馬杜羅時代畫下句點，卻沒有替委內瑞拉的危機找到答案。替代強人的仍是一套以石油與黃金換取生存的代理體制，而非帶領國家邁入長期穩定的民主轉型。

數十年北韓政策大轉彎！南韓總統：川普應放寬對平壤制裁交換凍結核武

南韓總統李在明接受紐約時報專訪表示，美國總統川普應放寬對北韓的制裁，交換平壤凍結核武及洲際彈道飛彈計畫。這番表態打破南韓數十年來對北韓政策，正值平壤地緣政治環境改變之際，北韓領導人金正恩派兵並提供武器支援俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國與中國重新將北韓視為戰略夥伴；俄烏戰爭與美國對伊朗發動攻擊，也進一步強化平壤擴充核威懾力量的決心。

CNN：憂俄擴張戰線 歐洲啟動全民防衛緊急備戰

白俄羅斯近日在「蘇瓦烏基走廊」附近展開大規模軍演，引發大西洋兩岸高度戒備。面對俄方「灰色地帶」侵擾與戰線擴張隱憂，歐洲多...

金正恩視察新型武器試射 揚言給對手殘酷打擊

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩親自視察「新型武器」系統試射，並讚許這項成果展現北韓軍事科技進步。南韓與日本兩天前才剛...

美擬重啟格陵蘭舊基地 傳三方將在聯大簽約

消息人士指出，美國、丹麥與格陵蘭今天將在紐約舉行的聯合國大會簽署協議。美方擬在格陵蘭南部重啟冷戰時代舊基地，並在丹麥特種...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。