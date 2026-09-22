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數十年北韓政策大轉彎！南韓總統：川普應放寬對平壤制裁交換凍結核武

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明18日在青瓦台舉行記者會。歐新社
南韓總統李在明18日在青瓦台舉行記者會。歐新社

南韓總統李在明接受紐約時報專訪表示，美國總統川普應放寬對北韓的制裁，交換平壤凍結核武及洲際彈道飛彈計畫。這番表態打破南韓數十年來對北韓政策，正值平壤地緣政治環境改變之際，北韓領導人金正恩派兵並提供武器支援俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國與中國重新將北韓視為戰略夥伴；俄烏戰爭與美國對伊朗發動攻擊，也進一步強化平壤擴充核威懾力量的決心。

李在明預計美東時間22日出席紐約聯合國大會發表演說，向國際社會表達他對朝鮮半島和平與共存的願景。

李在明18日接受紐時專訪於21日刊出，他表示：「我認為，反正制裁效果也不是特別顯著，換取北韓停止進一步發展核武與洲際彈道飛彈技術，具有相當大的價值。」他坦言，這樣的交易或許令人難以接受，但現實上除了外交別無選擇，若在目前情況下仍堅持以北韓完全無核化為目標，「保證最後什麼都做不到」。

按照李在明的構想，第一步應先凍結北韓核武計畫，再透過相互提供誘因與讓步逐步建立互信，最終說服平壤削減核武庫存。他警告，北韓核武能力仍在快速擴張，南韓估計平壤目前每年可能新增10至20枚核武；一旦金正恩認為手中核武與飛彈已足以確保政權生存，甚至可能為了賺錢向外輸出，「那將會是非常危險的時刻」。

分析人士指出，在中俄支持及經濟重新成長之下，金正恩已不像川普第一任期時那樣迫切需要與美國達成協議，談判籌碼也更多。

不過，李在明仍把希望寄託在川普身上，認為他是唯一有能力把金正恩重新拉回談判桌的領導人。南韓官員認為，川普可能是金正恩若要推動正式結束韓戰並簽署和平條約、實現美朝關係正常化的最佳機會。

李在明也希望利用川普長期以來對金正恩的興趣，促成停滯已久的美朝談判重新啟動，進而降低朝鮮半島緊張局勢。

北韓近年炸毀連接兩韓的道路與鐵路，並在高度軍事化的邊境增設雷區等障礙；兩韓溝通管道中斷，也讓首爾失去川普第一任期時居中斡旋的角色。當年南韓曾協助促成川普與金正恩3度會面，但最終仍未能就北韓無核化達成協議。

不過，南韓智庫「世宗研究所」資深分析師鄭成長（Cheong Seong-chang）提醒，川普可能更有興趣與金正恩打造一場引人矚目的外交事件，例如突然造訪平壤，以轉移外界對伊朗戰爭的注意力；而實現朝鮮半島持久和平，也未必是金正恩目前最優先的目標。

李在明此時也面臨內外交迫，國內支持率自4月以來已下滑近一半，房價飆升及近期股市重挫引發民怨；對外則承受川普施壓，不僅因拒絕支持美國對伊朗戰爭遭批「忘恩負義」，首爾也正加緊落實對美投資3500億美元的協議，以緩和雙方貿易緊張。

北韓 平壤 南韓

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