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英美首度水下無人載具試射魚雷 AUKUS重大突破

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

英國政府今天宣布，英美兩國上週首度以水下無人載具完成魚雷試射。這項測試為「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）合作的一環，象徵無人系統跨越偵蒐範疇，取得戰略突破。

法新社報導，倫敦在聲明中表示，這次魚雷試射上週於英國海域進行，係「澳英美三方安全夥伴關係」合作的一環，象徵「三國潛艦科技未來一大進展」。

聲明並指出，此舉同時「為歐洲－大西洋安全及北大西洋公約組織的水下優勢帶來重大突破」。

面對俄羅斯與伊朗威脅，西方國家正加緊以自主系統升級作戰能力。

倫敦表示，這枚重型魚雷由美國與澳洲共同研發，從一艘長12公尺的英製水下無人載具發射，此載具名為「神劍」（Excalibur）。

皇家聯合軍事研究所（RUSI）資深研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）稱這項發展「值得注意」。

這枚魚雷並非由乘員操作的潛艇發射，而是來自無人載具，「顯示無人系統的角色能超越偵蒐範疇。」

這項消息宣布之際，英國首相柏南（AndyBurnham）正前往紐約出席聯合國大會。

柏南今年7月出任英國首相後，將首度與美國總統川普會晤。

英國政府表示，柏南將利用這次紐約之行，就人工智慧議題「推動全球合作」。

聲明並指出，柏南將宣布與美國建立「新的人工智慧與自主系統夥伴關係」，「協助英國保護從海上航道到領空的關鍵國家基礎設施」。

柏南表示，世界情勢牽動每個人的生活，他將為以下議題發聲：加強人工智慧領域國際合作、創造烏克蘭公正持久和平、重新集合各方力量終結中東衝突。

柏南同時證實，英國將於2027年11月在英格蘭西北的曼徹斯特主辦20國集團（G20）峰會。

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