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美擬重啟格陵蘭舊基地 傳三方將在聯大簽約

中央社／ 哥本哈根21日綜合外電報導
圖為本月9日丹麥國防大臣與格陵蘭外交大臣在格陵蘭納沙斯瓦哥（Narsarsuaq）基地視察北約軍事演習。路透
圖為本月9日丹麥國防大臣與格陵蘭外交大臣在格陵蘭納沙斯瓦哥（Narsarsuaq）基地視察北約軍事演習。路透

消息人士指出，美國、丹麥格陵蘭今天將在紐約舉行的聯合國大會簽署協議。美方擬在格陵蘭南部重啟冷戰時代舊基地，並在丹麥特種部隊於東岸的據點，建立軍事影響力。

路透社報導，根據3名消息人士透露，美國計劃重啟格陵蘭南部一座冷戰時期的基地，並重新利用東岸一處現由丹麥特種部隊所使用的據點。

兩名消息人士指出，這兩處基地分別為納沙斯瓦哥（Narsarsuaq）及梅斯特斯維（Mestersvig）。自1950年代美國關閉「藍色西一號」（Bluie West One）軍事基地後，納沙斯瓦哥的人口已驟減至數十人；梅斯特斯維目前則由丹麥特種部隊「天狼星雪橇犬巡邏隊」（Sirius Dog Sled Patrol）使用。

丹麥、格陵蘭與美國預定在台灣時間今天晚上10時30分於紐約舉行的聯合國大會簽署新協議。

這份協議的內容尚未公開，細節須待正式簽署後才能確定。3名消息人士係以匿名方式透露上述訊息。

丹麥與格陵蘭政府未立即回應置評請求，白宮亦同。

丹麥表示，這項協議將北極安全事務交由北大西洋公約組織（NATO）監督，而非僅由美國與丹麥兩國負責。

這項協議是在美國總統川普數月以來的施壓後成形。他長期主張美國應掌控格陵蘭，數度表示不排除以軍事或經濟手段取得這塊丹麥半自治領。

川普的威脅在1月達到高峰，引發北約內部外交危機，促使丹麥與格陵蘭與華府展開談判，緩解壓力。

冷戰期間，美國曾在格陵蘭維持17處軍事設施，駐軍逾1萬人；如今僅剩皮圖菲克太空基地（PituffikSpace Base），約150名美軍人員駐守。

格陵蘭 丹麥

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