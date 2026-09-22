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英相柏南聯大擬會川普 宣布派遣空中加油機援沙烏地

中央社／ 倫敦21日專電
英國首相柏南。歐新社
英國首相柏南。歐新社

英國首相柏南今天搭機赴紐約出席聯合國大會期間告訴隨行媒體，英國已同意向沙烏地阿拉伯派遣空中加油機，以支援沙國對抗有伊朗撐腰的葉門武裝組織「青年運動」（Houthis），以防止中東局勢進一步惡化。

就在美國與伊朗之間戰火未歇、荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）仍未恢復暢通之際，「青年運動」近日擴大攻勢，企圖控制戰略要道，即連接紅海（Red Sea）與亞丁灣（Gulf of Aden）、阿拉伯海（Arabian Sea）和印度洋（Indian Ocean）的曼德海峽（Bab al-MandabStrait）。

一旦曼德海峽落入「青年運動」手中，在荷莫茲海峽仍未暢通的情況下，石油等能源物資的國際運輸恐面臨更嚴峻挑戰。

英國隨行媒體報導，柏南（Andy Burnham）已同意沙國請求，目前擬派遣一架英國空軍「航海家」（Voyager）空中加油機，前往支援沙國戰機執行任務，為期數週。

柏南接受媒體採訪時，強調英國提供的空中加油支援屬於「防衛性質」。今年2月美國對伊朗發起軍事行動以來，英方一再強調不參與「攻勢」打擊，僅參與「守勢」行動、提供「防衛」性質支援。根據英國官方立場，美國對伊朗的行動有國際法疑慮。

柏南說，英國向沙國提供的最新一波軍事支援是「有期限的」，但英方將滾動檢討相關部署。

柏南預計22日在聯大場邊與美國總統川普（DonaldTrump）會晤。這是柏南今年7月就任後，首次與川普舉行實體會談。

隨行媒體報導，柏南與川普和其他外國領袖的會談重點將涵蓋中東、烏克蘭、人工智慧（AI）等議題。柏南有意敦促川普緩和對伊朗的攻勢；這被視為有利於區域和國際經濟情勢盡快回穩。

柏南說，他將向川普表達，英方希望伊朗戰爭「盡快結束」，並願意為此扮演一定角色。

外界預期，與川普交涉時，柏南不會採取與前首相施凱爾（Keir Starmer）近似的初期策略，即盡可能討好、奉承川普。

儘管施凱爾政府曾嘗試透過以國王查爾斯三世（King Charles III）名義，破例再度邀請川普對英國進行國是訪問、接受王室款待，以討川普歡心，川普後來依然在貿易、能源、移民、國內政治、安全防衛等議題，批評英方。

首相府表示，柏南在紐約期間將預告，作為明年20國集團（G20）峰會主辦國，英國擬將AI和氣候變遷納入峰會重點。峰會預計在曼徹斯特（Manchester）舉行。

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