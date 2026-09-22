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魯拉赴聯合國大會 巴西在美中角力尋求自主空間

中央社／ 聖保羅21日專電

巴西總統魯拉將抵達紐約，準備在聯合國大會發表開幕演說，強調巴西的主權立場與多邊合作重要性。此行不僅牽動巴西與美國的外交角力，也凸顯巴西在全球政經局勢中的戰略角色。

今年第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議。CNN巴西新聞網等媒體報導，魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）預計在演說中呼籲外國勢力勿干預巴西選舉，並批評全球衝突升溫與軍備競賽。他也將提出巴西在環境議題上的承諾，強調經濟成長與永續發展並行，並觸及數位平台監管與打擊跨國犯罪等議題。

然而，巴西與美國關係近來波折不斷。美方在川普政府主導下，對巴西出口商品加徵高額關稅，並以「安全威脅」為由祭出制裁，甚至一度引用「馬格尼茨基法」（Magnitsky Act）制裁巴西最高法院法官。巴西情報單位更警告，美國可能企圖影響巴西10月總統大選，凸顯華府在拉美維持主導地位的意圖。

面對壓力，魯拉強調巴西將「謹慎」考慮是否對美採取經濟對等措施，避免陷入全面貿易戰。他直言不願接受「帝王式」的治理方式，批評美方關稅政策「建立在謊言之上」。

報導指出，在多邊場域上，巴西已向世界貿易組織（WTO）提出申訴，挑戰美國加徵的關稅，並強調透過國際規則解決爭端。美方則拒絕中國參與相關磋商，顯示此案牽動更廣泛的地緣政治角力。

另一方面，巴西也積極展現自身優勢。分析指出，巴西擁有龐大的糧食生產能力、綠色能源、多樣化的自然資源與競爭力強的工業，具備在全球經濟轉型中扮演關鍵角色的條件。但如何將這些資產轉化為穩定投資與長期競爭力，仍仰賴政策對話與國際合作。

在美中角力加劇、全球政經秩序重組之際，巴西的外交與經貿策略不僅影響自身發展，也牽動拉美區域平衡。魯拉此行能否在聯合國大會上為巴西爭取更大話語權，並在與美國的交鋒中維持靈活空間，備受關注。

巴西 魯拉 聯合國

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