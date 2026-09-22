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美國丹麥格陵蘭將簽安全協議 強化北極防衛合作

中央社／ 哥本哈根21日綜合外電報導

丹麥政府表示，美國、丹麥與格陵蘭明天將在紐約聯合國大會場邊簽署先前宣布的格陵蘭安全協議。

法新社報導，美國總統川普18日表示，這項安排將讓美國取得格陵蘭安全事務的「永久控制權」。格陵蘭是丹麥在北極地區的自治領土，川普長期以來一直試圖取得格陵蘭。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）辦公室表示，她將與川普及格陵蘭總理尼爾森（Jens-FrederikNielsen）於格林威治時間14時30分（台灣時間晚上10時30分）在紐約聯合國大樓簽署這項協議。

佛瑞德里克森今天表示，這項尚未公開的協議「承認」丹麥王國的主權與領土完整，以及格陵蘭人民的自決權。

她在紐約接受丹麥廣播電台（DR）訪問時表示：「從丹麥的角度來看，這是一項很好的協議。當這項協議有利於北歐國家及北極地區的安全時，也有利於北大西洋公約組織（NATO）與歐洲。」

川普自2025年1月重返白宮以來，一再堅稱美國基於戰略考量需要控制格陵蘭，令北約盟國丹麥感到不安，也引發北約內部強烈反彈。

根據華府，這項協議確保了中俄兩國未經美方同意，將無法在格陵蘭建立軍事基地或進行敏感領域的投資。

佛瑞德里克森說：「這是我們與美方達成共識已久的事實：北極地區與北大西洋是構成所有北約盟國重要的防衛區域。」

丹麥 格陵蘭 北極

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