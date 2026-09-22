俄國會大選 執政黨獲「超級多數」

俄羅斯中央選委會廿一日公布國會下議院選舉初步結果，親總統普亭的執政黨「團結俄羅斯黨」得票率達百分之五十七點八三，創下該黨歷來最高紀錄，在四五○席下議院取得三五五席，取得逾四分之三「超級多數」，刷新二○一六年三四三席的紀錄。

這是俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭以來首次舉行國會選舉，反對俄烏戰爭與反對普亭的政治力量幾乎都無法參選。中選會主委潘菲洛瓦表示，投票率超過百分之五十九。在國家大政響應普亭的俄羅斯共產黨位居第二，獲得四十席；民族主義派自由民主黨拿下廿五席，新人黨則取得廿席。自二○○○年代初以來，團結俄羅斯黨便主導俄國政壇，普亭自一九九九年底上台後持續掌權至今。

投票期間，烏克蘭出動上千架無人機空襲莫斯科州及其他地區，是開戰以來規模最大的一次，俄國指控烏克蘭意圖破壞選舉。

路透指出，這場選舉對普亭具有多重意義。普亭將選舉定調為對戰爭支持度檢驗，選舉結果可被他拿來宣稱多數俄國人支持繼續作戰，儘管烏克蘭無人機攻擊升級導致俄國燃料短缺，企業倉庫也頻傳遇襲。

普亭曾稱在烏克蘭作戰的軍人將享有優渥前途，約二百名退伍軍人這次代表多個政黨參選，多數可望進入國會，普亭料將以此為例，宣傳俄國善待軍人以及上戰場是邁入政壇捷徑，吸引更多人從軍。

此外，普亭多次質疑，烏克蘭總統澤倫斯基五年任期已於二○二四年五月屆滿，卻因戒嚴未舉行大選。普亭可能藉此次選舉，強調俄羅斯不同於烏克蘭，即便戰時仍能舉行選舉。

不過，反戰及批評政府人士擔憂，普亭可能藉由選舉結果為戰後動員鋪路。