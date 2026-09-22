歐洲示警俄恐對北約發動攻擊 多國備戰

衛報報導，歐洲對俄烏戰火外溢憂慮急遽升高，多國情報首長公開警告，俄國可能正準備對北約採取行動。捷克安全情報局局長庫德爾卡說，除了無人機活動增加，俄國還可能對接壤俄國的北約領土發動小規模入侵，相關情境可能在「數月而非數年」內發生。

ＣＮＮ分析，俄國若要挑戰北約，未必要像入侵烏克蘭一樣發動全面戰爭，長期被視為北約弱點的戰略要地「蘇瓦烏基走廊」可能成測試地點。這條約一○五公里長的波蘭與立陶宛邊境，是波羅的海三國連接北約其他地區的唯一陸路。俄軍若與白俄羅斯聯手進入走廊部分地區，再宣稱只是有限度行動無意升高衝突，可能迫使北約面臨艱難抉擇：卅二個成員國是否願為奪回一小塊領土與核武國家俄國開戰？

波蘭總理圖斯克上周警告，情報評估顯示，俄國未來幾個月可能對北約領土發動無人機或飛彈攻擊，企圖證明北約集體防禦「只是理論而非實際」。法國總統馬克宏隨後形容這項警告「有充分根據」，並緊急召集政黨領袖及二○二七年總統大選參選人開會，討論俄國威脅升高等情報。

這股危機感已轉化為具體備戰行動。英國要求民眾開始為戰爭做準備，囤積罐頭與飲用水；德國要求醫院準備因應俄國可能攻擊；法國加強保護關鍵基礎設施，就連長期奉行中立的瑞士也推出新國安戰略，強化抵禦武裝攻擊的能力。

另一方面，美國總統川普廿日打電話給烏克蘭總統澤倫斯基，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯的煉油廠，因為川普擔心這類攻擊行動將使全球柴油供給更加短缺，從而推升柴油價格。

烏克蘭高級官員表示，川普向澤倫斯基傳達的主要訊息，是「柴油、柴油、柴油」，並要求澤倫斯基下令停止用無人機及飛彈攻擊俄國煉油廠。

另一位熟悉此事的烏克蘭官員透露，川普強調，他非常擔憂柴油價格持續上漲，並要確保俄羅斯柴油供給，讓全球市場得到喘息。

澤倫斯基在通完電話發表聲明指出，這是一次「重要的對話」，他與川普將利用本周出席聯合國安理會會議時會面。預料兩人將在廿一日會面。