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德經濟疲弱 極左、極右成選舉贏家

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

外媒報導，執政德國聯邦政府的基民黨九月在邦議會選舉吞下三連敗，背後主因都與德國疲弱的經濟表現有關。

在左派黨拿下最高票的柏林邦，選前民調早就顯示，住房和租金是當地選民最關切的議題之一，尤其是年輕選民。柏林邦是德國首都與最大城市，也是德國三個城市邦之一。

極左的左派黨主張「讓租金負擔得起」政策，公營住宅應凍租且增加公營住宅供給，並推動「住宅社會化」，將當地擁有三千多戶住宅的大型私人房地產企業住宅，納入公共管理。

柏林邦二○二一年就通過住宅社會化公投，當時約百分之五十七點六的當地選民支持，但至今沒將此一公投結果落實。左派黨選前表明，若能入主邦政府或在該邦聯合執政，將推動落實。

在中東衝突導致能源價格節節攀高下，九月先後在薩克森─安哈特邦議會及麥克倫堡─西帕默瑞尼亞邦議會選舉拿下第一高票的極右「德國另類選擇黨」（AfD）則主張，重啟將俄羅斯天然氣輸往歐洲的「北溪」管線，恢復使用價廉的俄國能源，將讓德國的能源價格下降。

社民黨籍麥克倫堡─西帕默瑞尼亞邦現任總理史維席格也認為，AfD這次在該邦議會選舉勝選，支持重啟北溪天然氣管線是主因之一，另一項主因則是親俄的AfD反對自顧不暇的德國繼續援助烏克蘭。

自九月上旬以來，基民黨輸掉薩克森─安哈特邦、麥克倫堡─西帕默瑞尼亞邦及柏林邦的議會選舉。儘管位於德東的薩、麥兩邦在德國政治上都不是重鎮；德國首善之區的柏林邦也長期左傾，基民黨過去廿五年僅在二○二三年在柏林邦這個城市邦勝選。

但德國副總理兼財長克林拜耳直言，「選民在這三場選舉告訴了我們什麼，要是我們對這些訊息置若罔聞，這行不通」。他隸屬中間偏左的社民黨，該黨和梅爾茨領導的基民黨聯合執政。

德國 柏林 基民黨 梅爾茨

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