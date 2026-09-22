德邦議會選舉執政黨連敗 極右「德國另類選擇黨」再勝選

德國東北部麥克倫堡─西帕默瑞尼亞邦廿日舉行邦議會選舉，極右派「德國另類選擇黨」（AfD）拿下約百分之卅八選票高居第一，總理梅爾茨領導的基民黨竟未達進入邦議會的百分之五門檻，是二戰後首見。這個結果進一步提升AfD全國聲勢，也讓梅爾茨的政治前途岌岌可危。

這是AfD本月第二次在邦選舉拿到最高票，共同主席克魯帕拉直呼，「藍（AfD代表色）潮無法擋」。中間偏左的社民黨以約百分之卅五居次。聯邦政府的中間偏右執政黨基民黨僅獲百分之四點九選票，無法進入邦議會。這是自該黨一九四五年成立以來，在邦議會選舉的最差成績。

去年五月六日就任的德國總理梅爾茨，形容基民黨這次重挫是「災難」。他表示不會下台，重申「改革勢在必行。我將承擔這個責任，我希望帶領國家前進」。

AfD在麥克倫堡─西帕默瑞尼亞邦議會選舉推出的邦總理候選人（首席候選人）霍姆廿日預料，基民黨九月在邦議會選舉接連敗選後，梅爾茨「勢必將撐不到今年底；他已步入黃昏期」。

克魯帕拉同日也說，該黨已將基民黨擊潰，「梅爾茨早該請辭了」。

柏林邦議會廿日也舉行選舉，主打住房短缺和高房租問題的極左「左派黨」獲百分之廿五選票，是該黨首次在邦議會選舉拿下最高票；基民黨以約百分之廿居次；AfD以約百分之十六排名第三。

左派黨在此次柏林邦議會選舉推出的總理候選人埃拉爾普若想執政，可能需要與左派的社民黨及「綠黨」組成聯合政府，由於左派黨和社民黨代表色都是紅色，因此是「紅紅綠聯盟」。

AfD九月上旬才在德國東部的薩克森─安哈特邦議會選舉拿下最高票，得票率約百分之四十四，是該黨首次在邦議會選舉拿下第一，並在多項全國性民調領先。AfD共同主席魏德爾廿日說，該黨已取代基民黨，成為「德國人民的政黨」。

路透廿一日報導，八位保守派的邦總理上周還發表公開信支持梅爾茨。但他的支持率低迷、政策不得民心，本月在德東舉行的兩場邦議會選舉敗選，動搖他的總理寶座。

不過，由於二戰後德國為了防止納粹黨這類的極端政黨崛起，主流政黨長期採取民主「防火牆」政策，拒絕和反移民、親俄國的AfD合作，因此儘管AfD拿下第一高票，入主麥克倫堡─西帕默瑞尼亞邦政府的難度仍很高。