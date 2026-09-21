習近平出訪華盛頓：人們正緊張地等待大幕拉開

上周，德國和中國的商界代表在杜塞爾多夫舉行了一場經濟對話。在講台上，與會者討論了市場營銷策略、貿易問題以及在中國和歐洲的投資。不過，中途休會期間，一個議程之外的話題卻是人們最關心的。

面對無休止的貿易衝突，與會者感到困惑。迄今為止，中美之間的談判沒有取得任何實質性成果，即使在川普總統5月中旬訪問北京後，情形也沒有太大改變。大家都心知肚明，這裡談論的不僅僅是商品和服務的進出口，也不僅僅是資產負債表上的數字。這場世界第一大經濟體和第二大經濟體之間的爭端，具有全球政治意義。

中國人眼中 歐盟對美國唯命是從

「中國經濟疲軟。企業擔心自身業務，迫切需要開拓海外市場，」一位不願透露姓名的中國與會者說道，在杜塞爾多夫，他曾擔任一家中國國企歐洲分公司的負責人數十年之久。

他認為，美國和歐盟的市場，如今監管均非常嚴格，且不加區分，其中意識形態是一個重要因素，「只要中美關系緊張，歐盟就很難與我們合作，盡管這可能違背他們自身的利益。」

電動汽車就是一個典型的例子。歐盟致力於推動向電動汽車的快速轉型，希望以此大幅減少交通領域的二氧化碳排放。然而，布魯塞爾卻對來自中國的廉價電動汽車加征關稅，理由是：中國通過高額國家補貼獲得了不公平的競爭優勢。中國否認這一指控。德國汽車制造商大眾和寶馬均反對這類懲罰性關稅，擔心中國會采取報復措施，導致自身受損。奔馳則警告不要倉促實施這些關稅。

美國的立場更為強硬。美國總統川普9月中旬訪問愛爾蘭後宣稱，「中國電動汽車零進口。歐洲正在遭受巨大損失。迄今，我用100%至150%的關稅，將中國汽車拒之門外。」

在歐洲，各方正在努力尋求歐美關系與歐中關系之間取得平衡。美國是北約框架內歐洲安全的保障者，但在歐洲人眼中，中國和美國目前都是難以合作的伙伴。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，第二次「中國沖擊」已經席卷歐洲。第一次所謂的「中國沖擊」發生在25年前，當時中國加入世界貿易組織，此後廉價的「中國制造」產品湧入全球市場。目前的第二次沖擊，則源於中國在電池和通信等領域的技術進步和領先產業。馮德萊恩在今年的歐盟國情咨文中指出，「在歐盟各地，無論是民眾還是工廠，我們看到這一沖擊的後果。它正在導致歐洲工業中心的去工業化。這是無法接受的。」

她強調，必須平衡對華貿易每天10億歐元的逆差，同時降低對中國關鍵原材料的依賴。馮德萊恩表示，「言辭固然重要，但行動更為關鍵。」這番話既是對北京表達強硬立場，也是向華盛頓展現出邀請的姿態。

中國社會科學院中德合作研究中心主任楊解朴表示，「在中美戰略競爭不斷升級的背景下，美國不斷敦促盟友在技術、供應鏈和安全領域加強對中國的限制。」

中美兩國相互制衡：這是一種戰略僵局

如果中美兩國最終能夠達成共識，世界將會怎樣？盡管兩國在政治和意識形態上存在巨大差異，但一個老牌強國和一個新興強國之間的競爭，是否必然以衝突和戰爭告終？2500年前，古希臘哲學家和歷史學家修昔底德，就新興海上強國雅典與老牌陸上強國斯巴達之間的戰爭，總結了後人稱之為「修昔底德陷阱」的理論。

北京和華盛頓在多個領域展開競爭，自然目標都是戰勝對手。在高科技領域，美國政府禁止向中國出口高性能芯片，中國則限制稀土元素的出口，稀土元素是半導體生產的關鍵原料。在人工智能領域，中國2023年發起全球治理倡議，而川普則支持放松管制。前不久，多名人工智能領域的領跑者發出呼籲，希望放慢發展步伐。此外，自1972年人類最後一次登月以來，兩國都在積極推進各自的載人登月計劃。

「我們將討論所有問題，」川普在談到習近平訪問白宮時這樣說。至於能否達成協議，目前尚無人知曉。在11月至關重要的中期選舉前夕，川普希望，向共和黨展現政治家的責任感，比如，他甚至能夠向難以合作的伙伴，出售大量美國產品，向中國航司出售波音飛機便是例子。白宮內部就此交易已討論了數月，迄今尚未簽署采購協議。「我什麼都賣，」美國總統自信地宣稱。

民調顯示，共和黨的支持率落後於反對黨民主黨，但共和黨在美國仍被認為具備經濟能力。如果川普在中期選舉後，失去國會兩院的多數席位，他在接下來的兩年任期內，工作將受到嚴重阻礙。不過，習近平會成為他的競選助手，訂購美國波音飛機、豆類和牛肉嗎？

墨卡托中國研究中心（MERICS）執行主任胡謐空（Mikko Huotari）表示，「北京方面認為，在可預見的未來，中美兩國將相互制衡，他們目前的行為也正是如此。習近平不需要在華盛頓取得突破，他需要的是時間。華盛頓方面也是如此。這是一種戰略僵局。」

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