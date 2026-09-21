反反覆覆？紐時：川普原下令空襲葉門青年運動 又在最後關頭喊停

根據「紐約時報」，美國總統川普近日數度改變應對葉門叛軍「青年運動」的策略，他一方面面臨沙烏地阿拉伯請求美方發動空襲的壓力，另一方面也擔憂在中東戰爭開闢另一條戰線。

法新社報導，伊朗支持的青年運動（Houthi）近幾週發動閃電攻勢，攻占葉門整個紅海沿岸，讓沙烏地支持的葉門政府措手不及。

紐約時報（The New York Times）報導，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）昨天致電川普（Donald Trump），「再次請求他出手協助，遏止青年運動迅速推進」。

報導引述匿名政府官員指出，川普前一日還告訴顧問他反對空襲，但在通話後改變主意，並「指示五角大廈為空襲青年運動做準備」。

然而，他似乎又於昨天中午前撤回這項決定。

紐時引述兩名知情人士表示，川普決定撤銷對青年運動發動空襲時，「指揮官已批准打擊目標清單，部隊人員正在把炸彈裝上被選定執行任務的美軍戰機，這波攻擊幾乎就要展開」。

美國新聞媒體Axios報導，沙烏地上週也曾請求川普空襲青年運動，但遭川普拒絕。

福斯新聞頻道（Fox News）昨天報導，川普表示，青年運動已同意不攻擊美國目標。