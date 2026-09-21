大陸研究船頻現蹤北極海域 美國密切注意：對此懷有安全疑慮

美國海岸防衛隊（USCG）北極區指揮官、海軍少將李特（Bob Little）表示，美國基於對國土安全的關切，正「密切注意」中國研究船在阿拉斯加州北極海域的一舉一動。

李特告訴路透社，今年迄今已有4艘中國研究船在美國北極海域進行離岸作業，相較下2025全年是5艘。

他到訪挪威首都奧斯陸參加安全會議期間受訪表示，這些中國船隻在美國阿拉斯加州（Alaska）周遭海域航行，包括阿留申群島（Aleutian Islands），並進入白令海峽（Bering Strait），最北甚至抵達北極點（North Pole）。他預計在這場會議中發表談話。

李特表示：「當他們在美國主權領域內和周圍活動，這就是我的職責所在，是我密切注意和擔心的部分。因此，不論在我方專屬經濟區（EEZ）或延伸的大陸棚一帶，我們確實對此懷有安全疑慮。我們正密切注意這些活動。」

他指出，這些船隻始終停在公海，但未依慣例透過外交管道事先知會美國。

李特也說：「當我們質疑他們和探詢活動目的，他們通常回答『我們正在國際海域作業』或『我們正進行科學研究』。」

李特認為，此事令人擔心不外乎兩個原因，中國可能參與聚焦屬於美國海域海底礦產開採的科學研究，以及這些船隻活動可能使「中國取得軍事優勢，或對美國構成安全威脅」。