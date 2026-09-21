再贏州選舉！德國選擇黨嗨喊「新的全民政黨」 在野地位將改變？

初步結果顯示，德國選擇黨（AfD）——一個包含部分右翼極端主義成分的政黨——在德國東北部梅前州9月20日議會選舉中以38.2%的得票率成為該州議會第一大黨，領先於現任州長曼努埃拉．施韋西格（Manuela Schwesig）領導的社民黨（得票率35.5%）。而德國總理梅爾茨領導的基民盟在該州議會選舉中僅獲4.9%的選票，因此不能進入新一屆州議會。這是基民盟自二戰以來首次在州議會選舉中未達到5%的門檻，從而無緣州議會。

與2021年該州上次議會選舉結果相比，選擇黨得票率增加21.5個百分點，社民黨得票率下滑4.1個百分點，基民盟得票率跌落8.4個百分點。

在同一天柏林舉行的州議會選舉中，左翼黨以25.7%的得票率成為第一大黨，基民盟以18.8%的得票率位居第二，選擇黨以16.3%的得票率緊追其後。和5年前相比，左翼黨和選擇黨得票率分別增加13.4%和7.2%，基民盟得票率下跌9.5%。社民黨得票率為12.1%，比上一屆選舉下降6.3%，綠黨得票率為14.3%，下降4.1%。

德國選擇黨：「我們是新的全民政黨！」

鑑於基民盟梅前州、柏林以及9月6日薩克森─安哈特州的議會選舉中均遭受重創，德國選擇黨主席之一的愛麗絲．魏德爾（Alice Weidel）已將本黨視為基民盟的繼任者。

魏德爾在德國電視二台節目中宣稱：「我們是德國新的全民政黨。」她批評基民盟及其領導人兼總理梅爾茨刻意與德國選擇黨保持距離，並表示：「我們願意進行對話，因為我們沒有設任何‘防火牆’。」

不過，魏德爾並未說明在選擇黨取得選舉勝利後，如何與其他政黨進行具體會談。

選擇黨雖然在薩克森-安哈爾特州9月6日的議會選舉中以43.8%得票率勝出，但在爭取政治盟友方面正面臨困境。由於未能取得過半席次，選擇黨無法在該州獨自任命州長。從目前來看，也似乎沒有任何政黨願意與選擇黨結盟。

選擇黨未獲多數席位

選擇黨在薩克森-安哈爾特州的候選人烏爾裡希．齊格蒙德（Ulrich Siegmund）曾明確表示，他只會領導一個穩定的選擇黨領導的政府，並排除了組建選擇黨少數派政府的可能性。在競選期間，他多次聲明，只有在由選擇黨單獨主導的政府中，他才會出任州長一職。

不過，選擇黨全國領導層的表態清楚表明，他們對組建由該黨主導的政府抱有濃厚興趣。魏德爾在柏林及梅前州的選舉後強調：「哪怕是組建少數派政府也是可以的。」

魏德爾本人據說懷有接任梅爾茨當總理的抱負。她此前已作為該黨總理候選人參加過聯邦大選，許多選擇黨高層人士也設想她未來擔任這一角色。如果選擇黨能成功組建政府，可能會為她再次參選增添助力。

選擇黨在競選期間再爆醜聞

選擇黨在柏林和梅前州的競選期間也爆出諸多負面新聞。在梅前州，一名選擇黨參選人被曝曾因搶劫銀行被定罪而被迫退選；另一名候選人則因酒駕被吊銷駕照，放棄了角逐州議會直選席位的機會。

在柏林的選舉前夕，該黨首席候選人的一名工作人員被發現持有毒品及納粹紀念物品。

此前，選擇黨成員曾多次因發表肯定國家社會主義（納粹主義）的言論而引發關注。曾有一名選擇黨歐洲議會議員在希特勒的前軍事指揮部「狼穴」遺址前做出右手按胸口的姿勢留影；還有一名聯邦議院議員自稱是「國家社會主義的友善面孔」。圖林根州頗具影響力的選擇黨州主席比約恩．赫克（Björn Höcke）曾兩次被判處巨額罰款，原因是他使用了與納粹黨臭名昭著的准軍事組織「沖鋒隊」相關的口號。

接下來如何？

德國總理梅爾茨在周日投票當晚便公開表態，強調將繼續推進既定的改革議程。他表示「不能粉飾梅前州的選舉結果」，「這簡直是一場災難」，但同時強調，他將繼續擔任總理及基民盟主席。此舉被視為旨在預先平息任何關於他可能辭職的猜測。

聯盟黨高層對梅爾茨表達了支持。聯盟黨（基民盟/基社盟）議會黨團副主席京特．克林斯（Günter Krings）向《世界報》表示：「只有能說明換人後情況會如何好轉時，我們才能認真討論替代人選的問題。目前我沒看到這種情況。」基民盟聯邦副主席伊內斯．克勞斯（Ines Claus）也認為，將基民盟在州選舉中的糟糕表現完全歸咎於總理，這種看法過於簡單化了。她認為，政府目前的當務之急是切實落實已經啟動的改革議程。基民盟副主席卡爾-約瑟夫．勞曼（Karl-Josef Laumann）表示，黨內領導層支持梅爾茨這位總理。

聯邦議院「聯盟黨」黨團常務董事卡塔琳娜．桑托斯-溫茨（Catarina dos Santos-Wintz）表示，梅爾茨總理正帶領國家度過一段「極其特殊且極其艱難的時期」。不過，她也強調自己理解公眾的挫敗感。柏林方面出台的措施在許多方面都給民眾帶來了沉重負擔。「如果人們不了解這一切的用意，就很難獲得他們的理解與支持。」多斯．桑托斯-溫茨強調說：「在這方面，我們需要做得更好。」

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