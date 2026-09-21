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南韓軍人淪共諜 用偷拍手錶洩露軍事機密…遭判刑4年

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
韓國一名陸軍士兵將韓美聯合軍演文件等機密資料賣給中國情報機構，遭判刑4年定讞。經調查，此人曾稱iPhone難以拍攝機密資料，隨後獲中方人士提供一只手錶型攝影機進行偷拍。示意圖。圖／AI生成
韓國一名陸軍士兵將韓美聯合軍演文件等機密資料賣給中國情報機構，遭判刑4年定讞。經調查，此人曾稱iPhone難以拍攝機密資料，隨後獲中方人士提供一只手錶型攝影機進行偷拍。示意圖。圖／AI生成

韓國一名陸軍士兵將韓美聯合軍演文件等機密資料賣給中國情報機構，遭判刑4年定讞。經調查，此人曾稱iPhone難以拍攝機密資料，隨後獲中方人士提供一只手錶型攝影機進行偷拍。

綜合「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）與韓聯社近日報導，法律界消息人士18日表示，韓國最高法院已維持首爾高等法院對被告的判決，除有期徒刑4年外，併科2000萬韓元（約新台幣46萬元）的罰金，並追繳1907萬韓元。

這名軍人犯案時為士兵，他透過社群媒體認識一名身分不明的中國籍人士，並與對方保持聯繫，雙方隨後於2024年8月在北京會面。

這名自稱隸屬中國情報機構的中國人，要求該名軍人提供未公開的軍事資料。

2024年8月至2025年2月期間，該名軍人7度洩漏軍事機密，並收取大約1726萬韓元的報酬，洩漏內容包括聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）、韓國軍事演習、韓國與美國聯合軍演等相關資訊。

調查人員還發現，該名士兵表示難以使用iPhone拍攝機密資料後，中方聯絡人給了他一只手錶型攝影機，他就用這個設備錄製相關資料。

他被起訴的罪名包括利敵罪、洩露軍事機密罪、在不當行為後收受賄賂，以及違反資訊通信網路法等。

該名軍人辯稱無意使敵國受益，但其主張遭到駁回。

法院表示：「本案事實證明，被告透過該名身分不明人士，將軍事機密洩漏給中國情報機構。」

「被告作為現役軍人，在接受保防教育後仍犯下這些罪行，且明知軍事機密不得對外洩漏，罪責重大。」

韓國 共諜 機密 軍人

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