俄羅斯國會大選初步結果 親普亭執政黨獲355席創新高

俄羅斯近日舉行國會大選，根據中央選舉委員會今天公布的初步結果，親總統普亭的執政黨「團結俄羅斯黨」得票率達57.83%，在共計450席的國家院中取得355席，創下該黨歷來最高席次。

法新社報導，在反對俄烏戰爭與反對普亭（Vladimir Putin）的政治力量幾乎未能參與的情況下，俄羅斯為期3天的選舉目前已接近完成計票。

結果顯示，團結俄羅斯黨（United Russia Party）將在國家院（State Duma，俄國下議院）擁有「超級多數」（supermajority）席次，刷新該黨2016年取得的343席紀錄。

這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後首次舉行國會選舉。

克里姆林宮（Kremlin）對選舉保持嚴密控制，俄羅斯政府也限制批評其在烏克蘭軍事行動的聲音。

俄羅斯中選會主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）表示，投票率超過59%，並感謝民眾儘管承受她所謂的「心理壓力」，仍踴躍投票。

俄羅斯共產黨（Russian Communist Party）位居第2，獲得40個席次。

民族主義派自由民主黨（LDPR）拿下25席，新人黨（New People）則是20席。

自2000年代初期以來，團結俄羅斯黨一直主導俄國政壇，普亭則自1999年底上台後，一直掌權至今。

潘菲洛瓦指出，逾95%的選票已完成計票，最終結果將於本週稍後宣布。