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給總理的反對票？德國梅前州州議會選舉「又重挫」 梅爾茨：簡直是一場災難

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德國總理梅爾茨。美聯社
德國總理梅爾茨。美聯社

柏林和梅克倫堡-前波莫瑞州（簡稱「梅前州」）舉行了新一屆州議會選舉。這兩個州是德國政治分權體制下16個聯邦州中的兩個。德國總理梅爾茨領導的基民盟（CDU）又遭遇重挫。

根據目前統計結果，基民盟在梅前州僅拿到4.9%選票，未能達到5%的門檻，將首次失去州議會席位。在德國首都柏林，基民盟的得票率也下降了近三分之一，跌破20%。

梅爾茨：「這是一場災難」

周日傍晚投票剛結束，梅爾茨就做出了回應（當時預測結果顯示基民盟在梅前州仍略高於5%的門檻）。他表示：「我們不能粉飾梅前州的選舉結果——簡直是一場災難。」

對於基民盟來說，這是兩周內的第三次選舉失利——早在9月6日薩克森-安哈爾特州的州選舉中，基民盟就遠遠落後於德國選擇黨（AfD）。

德國選擇黨在梅前州得票率翻番

周日在梅前州，德國選擇黨延續了此前的強勁態勢。根據9月21日晨間的統計結果，該黨派在梅前州獲得了38.2%的選票，得票率比五年前增長了一倍多，也超過了目前在該州執政的社民黨（SPD）。社民黨這次獲得了35.5%選票，與2021年相比下降了約4個百分點。

在柏林，社民黨的得票率更是大幅下降，從18.4%降至僅12.1%。與此同時，德國選擇黨以高於16%的得票率成為柏林的第三大黨。

柏林可能將迎來一位左翼市長

在德國首都，新的第一大黨是左翼黨，目前統計的得票率達到25.7%，得票率比上次（12.3%）增長超過一倍。左翼黨有可能與社民黨、綠黨組成「紅-紅-綠」執政聯盟。

如果左翼黨候選人埃拉爾普（Elif Eralp）當選，她將成為柏林首位左翼黨女市長。

這位土耳其裔的政治家在選舉前接受德國之聲采訪時表達了她的願景：「我希望看到一個人人都負擔得起的柏林，所有人，無論其出身、宗教、語言或收入水平如何，都能有尊嚴地生活。」

根據預測，梅前州也可能出現「紅-紅-綠」執政聯盟，不過該聯盟預計將由社民黨領導。雖然德國選擇黨在梅前州成為第一大黨，但由於其他政黨拒絕與其合作，社民黨仍有可能主導組建執政聯盟。

選舉結果反映了公眾對梅爾茨政府的不滿

選舉結果反映出德國公眾對總理梅爾茨及其政府的不滿。在定期進行的民意調查「德國趨勢」中，基民盟與社民黨組成的執政聯盟已失去了多數席位。在該民調中，德國選擇黨的支持率遙遙領先。

如今在聯邦和州層級上，執政黨都面臨支持率下降、內部衝突不斷的局面。不少衝突圍繞著梅爾茨數月前宣布的改革計劃，計劃旨在控制醫療、長期護理和養老保險成本的大幅上漲。

儘管再次遭遇選舉失利，但德國總理梅爾茨已經決心堅持己見，他表示「改革勢在必行」，「我想帶領我們的國家向前發展」。

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