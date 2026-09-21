中巴邊界會議為何引發印度反彈 三方領土爭議一次看

數十年來，印度一直拒絕承認中國與巴基斯坦在喜馬拉雅一處有爭議地區所劃定的邊界，並主張該地為印度領土。因此，中巴日前召開邊界聯合委員會首次會議，進一步制度化相關管理機制，引發印度強烈反彈。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，中巴邊界聯合委員會上週首次召開會議，巴方稱這是「重大里程碑」，將深化兩國在邊境管理、貿易及交通連結方面的合作。

印度駁斥此舉毫無法律依據，強調不承認中巴兩國在印度領土範圍內劃定的邊界。

委員會涉及的中巴邊界範圍，包含面積約5180平方公里的沙克思干谷地（Shaksgam Valley），巴基斯坦1963年將這片土地讓與中國，雙方簽署邊界協議；但印度主張此地為其領土拉達克（Ladakh）的一部分。

印度表示，此地過去是查摩與克什米爾（Jammuand Kashmir）土邦的一部分，遭到巴基斯坦非法占領，後來又讓與中國。印度政府從未承認中巴邊界協議，認為它非法且無效。

印度外交部近日重申：「巴基斯坦無權對其用武力非法占據的印度領土進行任何安排。」

巴基斯坦則主張，查摩與克什米爾地區仍是有爭議領土，因此印度無權質疑中巴邊界協議。

在實際管理上，中巴已在當地建立廣泛的基礎設施和交通連結，包括「中巴經濟走廊」（CPEC）與喀喇崑崙公路（Karakoram Highway）。

德里喜夫南達大學（Shiv Nadar University）國際關係與治理研究系副教授鄭嘉賓（Jabin T Jacob）指出，這項新事態發展代表舊機制重啟，而非全新安排。

他告訴BBC，1963年中巴邊界協議已明文規範應設立聯合邊界委員會，唯一的問題是委員會何時開始正式運作。

鄭嘉賓認為，召開會議的時機背後可能有諸多考量，包括中國為劃定自身邊界投入更廣泛努力，以及希望在巴基斯坦其他邊境陷入衝突與不穩定的情況下，將雙方邊界交流和人員往來制度化。

他指出，對印度而言，問題因國際資訊環境而更加複雜；中國在國際媒體與資訊領域比印度更具主導地位，使北京得以向全球傳播自身論述和地圖，而印度受限於只能提出強烈抗議，且其他政府很可能不予理會。

巴基斯坦前駐美大使、加爾加希外交學院（Anwar Gargash Diplomatic Academy）及哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員哈卡尼（Husain Haqqani）表示，新委員會兼具務實與政治意義，這項機制旨在加強邊境合作、防止非法越境及保護CPEC相關戰略基礎設施。

他指出，這也是對印度發出訊號，表明北京仍以巴基斯坦的角度看待克什米爾問題；就克什米爾向巴方釋出安撫訊號，對北京而言兼具戰略及地緣政治價值。

哈卡尼說：「在戰略方面，這深化與巴基斯坦的關係；在地緣戰略方面，這強化印度對中巴兩線威脅的憂慮。」

他認為，這項消息刻意安排在中國國家主席習近平出席金磚國家（BRICS）峰會後公布，一方面是向巴基斯坦重申中巴戰略夥伴關係，另一方面則提醒印度，多邊外交互動不代表中國對南亞的戰略構想有所改變。

不過鄭嘉賓提醒，不能將新事態發展的每個面向都解讀為針對印度的直接軍事行動。他說：「目前看來，中印實際控制線（LAC）並未受到立即或明顯影響。」

BBC指出，這顯示上週中巴會議的意義，與其說在於立即改變有爭議的喜馬拉雅邊界，不如說在於逐步將印度長期拒絕承認的安排制度化。

哈卡尼相信，這項爭端涉及的遠不止邊界合法性問題，「印中雙方對邊界的核心分歧在於地緣戰略，而非繪製地圖，因此邊界談判與管理機制能達成的成果有限」。

他補充，巴基斯坦仍是「中國用以嚇阻印度的次要力量」，而中巴互動將持續向印度傳達這樣的訊息。