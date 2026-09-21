兩國盤算為何、台恐成籌碼？川習會四大重點：美圖迅速見效、陸盼長期利益

中美元首繼今年5月北京會面後，9月24日再度會談。闊別4個月，有學者向DW表示，雙方在國內外形勢下，都有求而來。

分析指出，美國總統川普因應11月期中選舉，需取得短期可見的成果，包括來自中國的貿易訂單。中國則更著重長期利益，例如在台灣議題讓美國接受具延續性的約束。

有政治學者認為，判斷美國在台灣議題是否退讓，未來可觀察三項指標：美國對台140億元軍售案進度、台灣訂購F-16戰機是否抵台、台灣總統賴清德能否訪美。

學者分析指出，川普對中態度轉變，讓中國面臨一個重要「川普機遇」。另一方面，對台灣而言面臨更大不確定性，包括軍購出現技術性拖延、中國拓展對台活動界線，台灣須思考怎樣再平衡區域穩定。

重點一：中美雙方各自有甚麼盤算？

整個9月，中美雙方的高層互動頻繁，為兩國元首會談鋪路。

在軍事方面，中國東部戰區司令員楊志斌與美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）會面；在經濟方面，中國副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面。在外交方面，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧通電話。

緊接在美國時間9月23日至25日，中國國家主席習近平展開三日訪美行程，外界焦點放在9月24日兩國元首雙邊會談。

台灣成功大學政治系教授王宏仁向DW表示，如果說川習今年5月會面，是雙方建立溝通架構，9月的二次會面，雙方希望爭取到具體的成果，只是方向有所不同。

他指出，川普總統面對美國11月的期中選舉，急需一些「可展示的成果」，「變成他美國國內選民可以看到的結果：關稅、農產品、波音飛機、稀土、投資，這些都要有一些具體的成果。」而與中國達成協議，亦可作為外交成就，彌補未能解決伊朗戰事的影響。

而中國方面爭取美國在部分關鍵議題接受具延續性的約束，例如避免高科技限制擴大、延緩對台軍售、限制台美互動等。至於人工智能發展涉及國家未來競爭力，王宏仁認為美國不會讓步，或只會與中國討論人工智能帶來的安全風險議題。

上海復旦大學美國研究中心教授趙明昊向DW表示，兩國元首會談中，中美在經貿領域的「休戰」延期是最重要的，也是最現實的目標。此外，中美圍繞人工智能問題進行更深入的溝通，並就應對人工智能風險提出一些具體的機制，也是可期待的。

他指出：「考慮到美國國會期中選舉，中方並不認為川普政府會做出什麼重大讓步，如何鞏固『建設性戰略穩定關係』這個共識，是中方的主要目標。」

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中向DW表示，這次會面美國看短期成果，中國更注重長期國際格局，怎樣令美國接受中方一些規範，同時爭取更多時間和空間，解決國內的經濟問題。

他直言，雖然中美存在結構性競爭，目前雙方有穩定交往的意願，「只要對川普來說，這個交易的籌碼成本不是太高，他其實很願意跟中國坐下來好好的來談條件。」

重點二：對台軍購被納入談判籌碼？

外界關注美國對台軍售會否成為中美談判的籌碼。

台灣在今年3月證實，曾收到美方願意軍售140億美元的「保證信函」。但美方至今仍在審核中，美國國務卿盧比歐今年6月出席國會聽證會，表示軍售涉及許多不同因素，並非「暫停」。

《共同社》9月初報道，中方警告，若美國對台140億美元軍售在會面前批出，中國會取消元首會晤。

政治學者翁履中指出，對台軍售沒有進展，的確讓人聯想是否川普要維持會面的氣氛。他認為判斷軍售和台美互動是否受影響，未來可以觀察三項指標。

第一，美國對台交付F-16戰機進度。今年8月，該批戰機原計劃飛赴關島以後再奔赴台灣，其後戰機折返夏威夷，這批戰機能否在川習會後交付。第二，140億美元對台軍售在川習會後是否被提起。第三，台灣總統賴清德能否在任期內訪問美國本土。

他分析，對川普總統而言，可用技術性的原因拖延軍售，但在軍工產業的施壓下，預計軍售不會無限期停止。

國際關係學者趙明昊指出，川普在5月訪華結束後，返回美國的飛機上表示不希望看到「台灣獨立」，不認為美軍應跨越9500英裡來台海作戰。這些表態體現了他已經深刻感受到中方對台灣問題的重視程度。

但他認為美國仍然沒有放棄對台「戰略模糊」，而且美、台之間的軍事安全關係仍在持續增強，美國國會過去幾個月也提出相關法案，包括支持美台共同生產無人機等內容，中美雙方對什麼是「建設性戰略穩定」也有不同的理解。

趙明昊表示：「中美圍繞台灣問題的博弈仍將是複雜的，中方清醒地看到不少美方官員和國會議員實際上是試圖推動『一中一台』。」

政治學者王宏仁評估，美國可能在中美元首會晤後，以分批方式處理軍售，例如先批出金額較少、屬於零件或人員訓練的項目，避免元首會晤後，立即大額軍售「打臉」破壞雙方關係。

他認為，台灣不應因為軍售案延後，就擔心成為中美交易的籌碼。在核心制度層面，美國的「一中政策」、《台灣關係法》沒有改變。

而在台美安全合作層面，無論在美國國務院、國防體系和國會，對台方向和言論仍保持延續性，例如美國聯邦參議院外交委員會「東亞、太平洋及國際網絡安全政策小組」主席、共和黨參議員裡基茨（Pete Ricketts）9月15日指出，不會容許以武力改變台灣的現狀。

王宏仁指出，目前台灣受美國政策執行時機和順序影響，「很多部分好像不如我們意，那是因為我們太以為說要照我們的版本走。但問題這本來就是很靈活的，他（川普）必須要照著美國的利益來走。」

重點三：中美關係穩定，台灣更不確定？

中美元首預計今年有更多會面機會，包括今年11月在深圳舉行的APEC峰會、12月在美國舉行的G20元首峰會。

學者趙明昊分析，中美的互動模式已經變為「元首外交」引領下的競爭管控，只要能夠保持兩國元首的面對面溝通，有助於深化和維護共識，尤其川普偏好和大國領袖進行互動，未來中、美、俄三國元首在APEC會議期間的會晤安排也是值得關注。

學者翁履中指出，在川普總統餘下任期，美國仍要跟中國交易，包括處理俄羅斯、伊朗和北韓問題，中美關係預計維持控管和節制的氣氛，他不會樂觀認為川普對台灣有特別的善意，「畢竟對於川普總統來說，要搞定北京，可能就盡可能不要去觸碰台灣，甚至是配合北京的台灣說法，對於美國來說才符合利益。」

他認為未來美國行政部門、官僚體系和國會要穩住川普對台政策變得不容易，過去美國國務院很多建制派的人，遇到總統做不太理智的決定時還敢說話，但現在很少人敢明確提出異議。

「很多共和黨的建制派、理智派、中間派（國會議員），都在初選中都被撤換掉了，輸給川普支持的政治人物......我觀察到的氣氛，這些不滿的共和黨人現在更多的心態是：我先熬過這兩年半（川普任期）。」

翁履中坦言，美國在印太地區的盟友要重新思考定位和找出路，避免成為川普眼中的「麻煩製造者」。台灣亦要展示自己的價值，例如能讓美國在人工智能繼續擴大領先優勢。

學者王宏仁分析，中美關係回穩，短期會降低中國在台海大型軍演的機會，但中、長期中國有誘因在灰色地帶盡量拓展對台的活動界線，「譬如用海警船、用法律戰、認知戰、經濟施壓、東部海域活動，外交孤立也算。他（中方）就是想說，我在不要觸發美國強烈反應的情況之下，我還可以推到多前面。」

他認為台灣當局有需要管理川普的風險認知，「台灣不是你的麻煩來源，支持台海現狀是最小成本的，它是少於你讓中國去改變現狀。」

王宏仁指出，台灣正嘗試建立多邊的安全網，例如副總統蕭美琴9月出訪歐洲，就是尋求突破點。這也是中國反對各國介入台海原因，「他對日本這麼強硬，就是因為他覺得日本這條『防線』如果被突破，其他國家就會跟著做。」

重點四：中國面臨的「川普機遇」？

學者趙明昊指出，目前中國在處理中美關係方面，面臨一個重要的「川普機遇」，推動兩國關係穩定、良性發展。

他分析，川普在對伊朗戰爭問題上陷入「打不贏、談不攏、退不出」的困境，最近試圖通過對伊朗實施前所未有的「經濟戰」，美國肯定要求中國方面減少與伊朗的經貿往來，川普亦希望維持中美關係穩定，「如何將他（川普）的個人意願轉化為中美關係穩定的有力條件，是擺在中方面前的一個難題。」

不過，他認為中美元首會晤後，未來雙方關係仍有很多變化，包括當共和黨在國會期中選舉失利，川普變成「跛腳鴨」狀態會對中美關係產生什麼影響；美國民主黨重新掌控眾議院以後，會如何加大對中國的施壓等。

學者翁履中指出，中美關係回穩給予中國很好的契機休養生息，處理國內經濟和房地產問題。他認為更值得思考的是，當中國補救和解決國內問題後，很難想像未來中美是否仍維持這麼客氣，「兩年半之後川普不在任了，中國也休養生息結束了，那他還會跟美國談嗎？」

翁履中提醒，在後川普時代，中國的態度會更難預測，「我很不想形容它是暴風雨前的寧靜，我會說過了川普時代，你真的不知道中國採取的態度，譬如說很強勢地對台灣施壓，也許不是戰爭，也許是強勢施壓。到那個時候台灣如果沒有準備好一些籌碼在手，那真的我會覺得比較麻煩一些。」

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