普亭勝券在握！俄國大選反對黨僅具象徵性意義 歐盟諷：披著民主外衣

歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天斥責，俄羅斯國會大選是披著民主「外衣」的選舉。

法新社報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）所屬執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）已取得大多數席次，反對黨僅具象徵性意義，沒有任何反對俄方對烏克蘭發動戰爭的政黨獲准參選。

卡拉斯在社群平台X上寫道：「所謂的國家院（State Duma，俄國下議院）選舉是俄羅斯民主的再次重大挫敗。選舉結果早已毫無懸念。」

她表示：「克里姆林宮壓制異議，禁止唯一反對其對烏克蘭戰爭的已登記政黨參選，並排除國際選舉觀察員。俄羅斯僅剩民主外衣。」

卡拉斯指出，她已「提議對那些協助在遭占領烏克蘭地區舉行這些假選舉的人採取措施」。

歐盟目前已因俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，制裁約3000名官員及實體，包括普亭在內。