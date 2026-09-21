日本將增設逾65座彈藥庫 擬簡化設計拚儘早啟用

日本防衛省將從2027年度開始，著手新建逾65座自衛隊用的彈藥庫，而且將一改過去的做法，導入標準模型結構，以縮短設計時間，力拚儘早啟用新的彈藥庫。

「日本經濟新聞」20日報導，此舉是為了強化自衛隊持續作戰能力，以便長期抵禦敵方攻擊。若要擊退逼近離島的敵方艦艇或登陸部隊，就需要充足數量的飛彈與戰車彈藥。

自衛隊在日本全國設有約1400座彈藥庫，防衛省計劃在2032年度前增設約130座，其中已經敲定65座的地點，且邁入設計與施工階段。截至今年8月，已經有3座新建的彈藥庫完工。

其餘約65座彈藥庫的地點待選定之後，日本將從2027年度起著手設計，並在岡山縣、沖繩縣等地調查是否有適合設置的地點。而且日本政府預計在今年底修訂安全保障相關3文件（安保相關3文件）時，藉機進一步擴大增建計畫。

而日本過去打造彈藥庫時，各部隊會分別與營造業者協調設計，這是因為各部隊的彈藥都不同，包含飛彈、戰車彈藥、艦艇用的魚雷等。防衛省內部認為，每次都重新協商設計，效率不佳。

防衛省也將在2027年度簡化設計彈藥庫的作業，將按照地面型、地下型等不同類型，制定標準結構。由於比從頭開始協商更能迅速動工，因此預期能縮短施工到啟用的時間。

由於可能成為攻擊標的，這些彈藥庫將分散在日本全國各地。目前敲定將興建的65座彈藥庫，分布在北海道、青森、京都、廣島、大分、宮崎、鹿兒島、沖繩。

日本執政黨自民黨今年6月向日本政府提出修訂安保相關3文件的建言，提議加強持續作戰的能力，並認為「充分儲備彈藥以及使保管體制臻於完善，十分重要」，同時主張「應持續推動並強化」彈藥庫增建作業。