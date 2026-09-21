快訊

亞運棒球Live／中華隊首戰上屆冠軍南韓 業餘林佾葳大戰韓職強投郭彬

亞運軟網／代表團首金出爐！余凱文、黃詩媛混雙拍退日本大魔王

李沛綾遭前夫掐脖掌摑...警局做筆錄突崩潰哭喊：為什麼要這樣對我？

聽新聞
0:00 / 0:00

日本將增設逾65座彈藥庫 擬簡化設計拚儘早啟用

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本防衛省將從2027年度開始，著手新建逾65座自衛隊用的彈藥庫，而且將一改過去的做法，導入標準模型結構，以縮短設計時間，力拚儘早啟用新的彈藥庫。圖為日本防衛省。路透
日本防衛省將從2027年度開始，著手新建逾65座自衛隊用的彈藥庫，而且將一改過去的做法，導入標準模型結構，以縮短設計時間，力拚儘早啟用新的彈藥庫。圖為日本防衛省。路透

日本防衛省將從2027年度開始，著手新建逾65座自衛隊用的彈藥庫，而且將一改過去的做法，導入標準模型結構，以縮短設計時間，力拚儘早啟用新的彈藥庫。

「日本經濟新聞」20日報導，此舉是為了強化自衛隊持續作戰能力，以便長期抵禦敵方攻擊。若要擊退逼近離島的敵方艦艇或登陸部隊，就需要充足數量的飛彈與戰車彈藥。

自衛隊在日本全國設有約1400座彈藥庫，防衛省計劃在2032年度前增設約130座，其中已經敲定65座的地點，且邁入設計與施工階段。截至今年8月，已經有3座新建的彈藥庫完工。

其餘約65座彈藥庫的地點待選定之後，日本將從2027年度起著手設計，並在岡山縣、沖繩縣等地調查是否有適合設置的地點。而且日本政府預計在今年底修訂安全保障相關3文件（安保相關3文件）時，藉機進一步擴大增建計畫。

而日本過去打造彈藥庫時，各部隊會分別與營造業者協調設計，這是因為各部隊的彈藥都不同，包含飛彈、戰車彈藥、艦艇用的魚雷等。防衛省內部認為，每次都重新協商設計，效率不佳。

防衛省也將在2027年度簡化設計彈藥庫的作業，將按照地面型、地下型等不同類型，制定標準結構。由於比從頭開始協商更能迅速動工，因此預期能縮短施工到啟用的時間。

由於可能成為攻擊標的，這些彈藥庫將分散在日本全國各地。目前敲定將興建的65座彈藥庫，分布在北海道、青森、京都、廣島、大分、宮崎、鹿兒島、沖繩。

日本執政黨自民黨今年6月向日本政府提出修訂安保相關3文件的建言，提議加強持續作戰的能力，並認為「充分儲備彈藥以及使保管體制臻於完善，十分重要」，同時主張「應持續推動並強化」彈藥庫增建作業。

日本 彈藥 設計

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本抗議北韓射彈 初判第2波未落在專屬經濟區

北韓發射疑為飛彈物體 日本研判已經落下

時隔8天再度挑釁！北韓疑朝日本海試射彈道飛彈

強化火力支援 ALTIUS 600M放列到發射僅15分鐘

相關新聞

歐洲爆戰爭恐慌！CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

衛報報導，歐洲對俄羅斯戰火外溢的憂慮急遽升高，多國情報首長公開警告，俄國可能正在準備對北約採取更具決定性的行動。捷克安全情報局（BIS）局長庫德爾卡（Michal Koudelka）指出，除了無人機活動增加，俄國還可能對接壤俄國的北約領土發動小規模入侵、栽贓嫁禍挑釁及大規模影響力行動，相關情境甚至可能在「數月，而非數年」內發生。

普亭勝券在握！俄國大選反對黨僅具象徵性意義 歐盟諷：披著民主外衣

歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）今天斥責，俄羅斯國會大選是披著民主「外衣」的選舉

聯合國大會22日登場！會前白宮曝川普今天會晤馬克宏

根據白宮消息，美國總統川普（Donald Trump）預計今天在紐約會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）...

日本將增設逾65座彈藥庫 擬簡化設計拚儘早啟用

日本防衛省將從2027年度開始，著手新建逾65座自衛隊用的彈藥庫，而且將一改過去的做法，導入標準模型結構，以縮短設計時間...

紐西蘭大選將至…外長指全球益發動盪 籲美國積極參與太平洋事務

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今天示警，全球局勢變得愈來愈動盪不安。他呼籲美國積極參與太平洋事務，...

大陸國防部：共軍將參加東協防長擴大會實兵演習

中國國防部今天宣布，共軍將於明天（22日）至25日派分隊赴印尼參加東協防長擴大會「三叉戟決心」（Exercise Tri...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。