紐西蘭大選將至…外長指全球益發動盪 籲美國積極參與太平洋事務

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今天示警，全球局勢變得愈來愈動盪不安。他呼籲美國積極參與太平洋事務，並指此地區出現不受歡迎的地緣政治操弄。

路透社報導，紐西蘭將於11月7日舉行大選，皮特斯在選前最後一場重大外交政策演說中稱當前環境不佳，並列舉出在未經同意或充分通知的情況下試射飛彈、海軍演習不斷向南推進、跨國組織犯罪威脅紐西蘭與太平洋鄰國等情況。

雖然皮特斯並未點名中國，但他先前曾譴責中國在南太平洋試射洲際彈道飛彈。中國官方新華社當時表示，那次試射是中國年度軍事訓練的「例行性安排」，不針對任何特定國家或目標。

皮特斯說：「美國是太平洋強權，我們需要美國積極參與太平洋事務，以支持區域的繁榮與安全。」

已是第3度擔任紐西蘭外長的皮特斯還說，華府在協助太平洋國家建立打擊毒品販運的能力這方面，發揮了重要作用。他形容席捲該地區沿海的毒品販運行為是「邪惡禍害」。

他的談話凸顯紐西蘭中間偏右政府面對太平洋地緣政治競爭的用語愈來愈直接。

近幾年來，中國已在太平洋地區擴展外交、經濟及安全影響力。紐西蘭則透過援助、國防合作及外交互動，試圖強化在太平洋的角色，同時敦促美國等更大的夥伴更仔細聆聽島國政府的優先需求。

皮特斯表示，在本屆政府任期內，美國已回應紐西蘭與其他區域夥伴提出的關切，例如華府近期在帛琉宣布將提供1億5000萬美元（約新台幣47億6400萬元）支持太平洋島國。

他說：「我們本屆任期內與美方就太平洋所面臨的挑戰進行了許多討論，而美國在帛琉的宣布，表明他們已聽取意見並做出回應，令人欣慰。」