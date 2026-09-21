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聯合國大會22日登場！會前白宮曝川普今天會晤馬克宏
根據白宮消息，美國總統川普（Donald Trump）預計今天在紐約會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），兩人也將出席本週稍後登場的聯合國大會。
法新社引用白宮昨晚公布的川普行程報導，這場會晤訂美東時間21日下午5時35分（台灣時間22日凌晨5時35分）舉行。
今年第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。
馬克宏不久前走訪加拿大東岸外海的法國屬地聖比爾與密克隆群島（Saint Pierre and Miquelon Island），在此會晤加拿大總理卡尼（Mark Carney）。馬克宏將從這地出發前往紐約。
馬克宏也計劃在聯合國大會進行期間，在會議場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。
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