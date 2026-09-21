聯合國大會22日登場！會前白宮曝川普今天會晤馬克宏

委內瑞拉的強人總統馬杜羅（Nicolás Maduro）於2026年1月突遭美軍俘虜離境受審，這場震撼全球的政權更迭，看似替長達十多年的馬杜羅時代畫下句點，卻沒有替委內瑞拉的危機找到答案。替代強人的仍是一套以石油與黃金換取生存的代理體制，而非帶領國家邁入長期穩定的民主轉型。

2026-09-21 15:38