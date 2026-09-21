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大陸國防部：共軍將參加東協防長擴大會實兵演習
中國國防部今天宣布，共軍將於明天（22日）至25日派分隊赴印尼參加東協防長擴大會「三叉戟決心」（Exercise Trident Resolve）實兵演習。
中國國防部在微信公眾號宣布了上述消息。
中國國防部表示，這次演習以地震及次生複合災害為背景，主要展開廢墟搜救、多國聯合野戰醫療救治、防疫消殺、災害通信應急處置等桌面推演和實兵演習，有助提升各參演方跨國協同人道主義救援實操能力，進一步完善區域災害應急響應機制，共同維護地區和平與穩定。
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