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歐洲爆戰爭恐慌！CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯8月22日國旗日期間，俄軍儀仗隊士兵在聖彼得堡舉行衛兵交接儀式時列隊行進。法新社
俄羅斯8月22日國旗日期間，俄軍儀仗隊士兵在聖彼得堡舉行衛兵交接儀式時列隊行進。法新社

衛報報導，歐洲對俄羅斯戰火外溢的憂慮急遽升高，多國情報首長公開警告，俄國可能正在準備對北約採取更具決定性的行動。捷克安全情報局（BIS）局長庫德爾卡（Michal Koudelka）指出，除了無人機活動增加，俄國還可能對接壤俄國的北約領土發動小規模入侵、栽贓嫁禍挑釁及大規模影響力行動，相關情境甚至可能在「數月，而非數年」內發生。

CNN分析，俄國若要挑戰北約，未必要像入侵烏克蘭一樣發動全面戰爭，長期被視為北約最脆弱的戰略要地「蘇瓦烏基走廊」（Suwałki Gap）可能成為測試北約的地點。這條約105公里長的波蘭與立陶宛邊境，是波羅的海3國連接北約其他地區的唯一陸路。俄軍若與白俄羅斯聯手進入走廊部分地區，再宣稱只是有限度行動、無意升高衝突，可能迫使北約面臨艱難抉擇：32個成員國是否願意為奪回一小塊領土與核武國家俄國開戰？

波蘭總理圖斯克上周警告，情報評估顯示，俄國未來幾個月可能對北約領土發動無人機或飛彈攻擊，企圖證明北約集體防禦的「第五條只是理論，而非實際」。法國總統馬克宏隨後形容這項警告「有充分根據」，並緊急召集政黨領袖及2027年總統大選參選人開會，討論俄國威脅升高等情報。

這股危機感已轉化為具體備戰行動。英國要求民眾開始為戰爭做準備，囤積罐頭與飲用水；德國要求醫院準備因應俄國可能攻擊；法國加強保護關鍵基礎設施，就連長期奉行中立的瑞士也推出新國安戰略，強化抵禦武裝攻擊的能力。

俄國最重要軍事盟友白俄羅斯上周在蘇瓦烏基走廊附近舉行大規模軍演，升高外界警戒。

俄國近年透過網路攻擊、縱火、破壞基礎設施及無人機侵擾等灰色地帶行動測試西方底線。瑞典軍事情報暨安全局局長尼爾森（Thomas Nilsson）更將近期德國萊比錫機場遭武裝無人機闖入形容為「遊戲規則改變者」，警告一旦攻擊開始造成人命傷亡或重大基礎設施損失，性質將截然不同。

不過，與俄國接壤的波羅的海國家情報官員反而呼籲不要陷入恐慌。拉脫維亞國家安全局局長梅日維茨（Normunds Mežviets）在接受衛報訪問時表示，目前沒有看到俄國即將發動攻擊的跡象，俄方相關準備究竟是真有具體攻擊計畫，或只是企圖在西方社會散播恐懼與不確定性，目前仍無法確定。愛沙尼亞外交部高層也公開呼籲民眾對近期社群媒體上的「恐慌」保持冷靜。

面對威脅升高，歐洲已開始從烏克蘭戰爭汲取經驗。北約上周公布了最新國家韌性要求，涵蓋政府持續運作、能源、糧食、飲水、醫療及通訊等領域。美軍目前同時在歐洲部署兵力、在中東與伊朗作戰，並在印太地區嚇阻中國，也使歐洲更加關切，一旦俄國測試北約底線，美國究竟會如何回應。

冷戰結束後30多年來，歐洲軍事與民防準備逐漸鬆懈，那個時代如今正在結束。各國目前一連串備戰行動，反映歐洲已開始認真面對戰火可能跨出烏克蘭的風險。但情報官員也警告，若過度渲染俄國即將入侵，反而可能正中莫斯科下懷，替俄方的心理戰助攻，製造恐慌、分化北約。

普亭 北約 歐洲 戰爭 CNN 恐慌

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