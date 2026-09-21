川習會前夕…高市早苗赴美晤川普、發表演說 強調勿輕易對陸讓步

日本首相高市早苗今天預計啟程前往美國紐約，出席聯合國大會，並首度以首相身分發表演說，也正在安排與美國總統川普會談，希望再次向川普確認「不在台灣問題上讓步」的立場。

日本時事通信社、朝日電視台報導，今年適逢日本加入聯合國70週年。日本政府相關人士表示，鑑於國際秩序正大幅動搖，高市早苗將再次表明支持以聯合國為核心的多邊主義。

她也計劃向國際社會傳達，日本願意為中東、烏克蘭等國際局勢，以及強化能源與重要物資供應鏈韌性、推動包括聯合國安全理事會在內的聯合國改革等議題作出貢獻。

至於國際刑事法院（ICC）問題，非締約國的美國一直批評ICC調查美軍涉嫌戰爭罪行、威脅美國主權，並制裁ICC院長赤根智子；日本則是ICC最大出資國。向來重視「法治」的日本將在演說中如何發聲，備受外界關注。

高市早苗起初僅表示對美國制裁「感到遺憾」，被批評態度「軟弱」。她在17日的記者會上表示，「目前仍持續向美國溝通」。

當地時間22日，高市早苗也將與川普舉行會談。這將是兩人自6月七大工業國集團（G7）峰會以來，時隔約3個月再次會面。報導指出，川普考量美國期中選舉，希望在預定24日舉行的美中元首會談中爭取經濟利益。

日本首相官邸高層表示，高市早苗將向川普呼籲，在台灣問題上不要輕易向中國讓步。至於雙方立場相左的ICC問題，她要談到什麼程度，將是艱難的判斷。

日本外務省高層表示：「是否提出個別問題，要視會談時間長短以及會談進展而定。」他也指出：「即使有意見不同的地方，也希望這是一場能看出雙方仍保持合作的會談。」

不過，在日美元首會談隔天，川普預計親自前往機場迎接中國國家主席習近平，並以國賓規格接待。在川習會上，川普是否會採取符合日本期待的對中立場，目前仍難以預料。

高市早苗訪美期間也預定與各國領袖及重要人士舉行會談，24日返抵日本。