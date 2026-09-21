李在明出席聯大將談半島和平 再赴墨西哥舉行峰會

韓國總統李在明自今天起將走訪美國與墨西哥，除出席聯合國大會闡述朝鮮半島和平願景，隨後也將飛往墨西哥與墨國總統薛恩鮑姆舉行峰會，共同見證多項合作備忘錄的簽署。

路透社報導，韓國總統府青瓦台今天表示，李在明將於21日至27日訪問美國與墨西哥，除參加聯合國大會，也尋求在聯合國大會場邊與美國、澳洲等國領袖會晤。

韓國與美國正依去年達成的貿易協議進行3500億美元的投資計畫談判。儘管首爾已將原定上週舉行的國會簡報延後，但韓國官員表示，相關談判仍在進行。

李在明此行有可能與美國總統川普會面。

青瓦台表示，李在明預定明天在聯合國大會發表主題演說，聚焦聯合國改革，同時闡述他對朝鮮半島和平共存的願景。李在明同時也將與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會面。

青瓦台指出，李在明將於23日抵達墨西哥市（Mexico City），隔天與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）舉行峰會。峰會結束後，雙方領袖將召開聯合記者會，共同見證多項合作備忘錄的簽署。

韓國正尋求與墨西哥在貿易、能源、航太及文化等領域的合作。墨西哥是韓國K-pop流行音樂主要市場，隨著墨西哥軍隊持續現代化，韓國也看到雙方擴大國防合作的機會。