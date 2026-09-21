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南北韓軍事分界線驚傳爆炸！3南韓士兵受傷 疑地雷引爆
南韓紐西斯通訊社報導，南韓聯合參謀本部21日表示，西部戰線非軍事區（DMZ）當天上午發生不明爆炸，造成正在軍事分界線（MDL）以南地區執行任務的3名南韓軍方幹部受傷，其中2人受到重傷，已由緊急醫療直升機後送。
南韓軍方目前仍在調查爆炸原因，尚未確認是否為地雷爆炸所致。若確定是地雷引發，也還不清楚地雷究竟由南韓軍方或北韓軍方埋設。
聯合參謀本部表示，受傷的3名軍方幹部中，2人已由緊急醫療直升機緊急後送，另1人正經由陸路轉移，之後預計再搭乘直升機後送。
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