快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

紐西蘭軍艦航經台海 總理：依國際法例行通過

中央社／ 威靈頓21日綜合外電報導
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。歐新社
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）。歐新社

紐西蘭國防軍今天表示，紐國巡防艦「蒂馬納號」（Te Mana）與補給艦「奧特亞羅瓦號」（Aotearoa）於18日通過台灣海峽，作為在印太地區為期3個月部署的一環。

路透社報導，聲明補充：「紐西蘭國防軍（NewZealand Defence Force）在區域的部署，展現出我們對此區域的持續關注與承諾。」

總理盧克森（Christopher Luxon）形容這是「例行活動」，並表示他不預期最大貿易夥伴中國會有任何反彈。

盧克森在威靈頓（Wellington）對媒體表示：「這項行動完全依據國際法在國際水域進行，過程安全且專業。」

中國國防部尚未立即回應路透社置評請求。

紐西蘭 軍艦 台海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

展現對區域的關注 918這天紐西蘭2軍艦通過台灣海峽

川稱永久掌控格陵蘭 丹麥：王國主權與領土完整

宿霧設處規劃引北京關切 菲律賓：外交政策不妨礙與台合作

國防科技「現象級變化」僅俄烏能應對 美退將：台灣需跟美烏合作

相關新聞

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯與伊朗扶植的葉門「青年運動」戰火持續升高，美國總統川普對於出兵助陣沙國卻搖擺不定，陷入兩難。2名知情行動簡報的人士透露，川普一度下令五角大廈準備空襲，甚至在美軍指揮官核准目標清單、部隊已將炸彈裝上戰機、第一波攻擊即將展開的最後關頭，才決定暫緩行動。

華府要求台灣官員少訪美！紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係

紐約時報21日報導，美國對台灣軍售可能引爆本就脆弱的美中關係，隨著川習會即將登場，北京正施壓美國總統川普凍結總額140億美元對台軍售案。對川普而言，台灣議題牽動另一道攸關現實利益的盤算，美國不僅需要中國的稀土供應，也希望北京對伊朗發揮影響力，協助促使德黑蘭重新開放荷莫茲海峽。

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步

川習會24日將在華盛頓舉行，距離美中領導人上次會晤僅四個月，但雙方處境明顯逆轉，中國對外貿易激增，川普卻因伊朗戰事與支持率下滑而備受牽制。

美國突發安全警示！警告立即離開伊朗 當地恐關閉領空

福斯新聞報導，中東緊張局勢持續升高，美國駐伊朗虛擬大使館20日發布安全警示，敦促仍在伊朗境內的美國公民「立即離境」，並警告當地局勢可能在無預警下迅速升級，航班恐遭取消、領空也可能關閉。

南北韓軍事分界線驚傳爆炸！3南韓士兵受傷 疑地雷引爆

南韓紐西斯通訊社報導，南韓聯合參謀本部21日表示，西部戰線非軍事區（DMZ）當天上午發生不明爆炸，造成正在軍事分界線（MDL）以南地區執行任務的3名南韓軍方幹部受傷，其中2人受到重傷，已由緊急醫療直升機後送。

颱風攪局 日相高市訪美將延後4小時出發

颱風「杜鵑」正在逼近日本，包含東京在內的關東地區將出現強風豪雨。日相高市早苗為了出席聯合國大會，原定今晚從東京飛往美國，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。