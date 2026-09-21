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紐西蘭軍艦航經台海 總理：依國際法例行通過
紐西蘭國防軍今天表示，紐國巡防艦「蒂馬納號」（Te Mana）與補給艦「奧特亞羅瓦號」（Aotearoa）於18日通過台灣海峽，作為在印太地區為期3個月部署的一環。
路透社報導，聲明補充：「紐西蘭國防軍（NewZealand Defence Force）在區域的部署，展現出我們對此區域的持續關注與承諾。」
總理盧克森（Christopher Luxon）形容這是「例行活動」，並表示他不預期最大貿易夥伴中國會有任何反彈。
盧克森在威靈頓（Wellington）對媒體表示：「這項行動完全依據國際法在國際水域進行，過程安全且專業。」
中國國防部尚未立即回應路透社置評請求。
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