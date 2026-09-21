颱風攪局 日相高市訪美將延後4小時出發

颱風「杜鵑」正在逼近日本，包含東京在內的關東地區將出現強風豪雨。日相高市早苗為了出席聯合國大會，原定今晚從東京飛往美國，但受到颱風影響，出發時間延遲4小時。

日本放送協會（NHK）報導，高市今晚預計搭乘政府專機，從東京羽田機場飛往美國紐約。

日本政府已經宣布，受到今年第25號颱風「杜鵑」的影響，出發時間將從晚間7時延到晚間11時。日本政府相關人士表示，高市在美國當地的行程並未變更。

高市預計在美東時間22日與美國總統川普舉行會談，以便在川普與中國國家主席習近平舉行川習會之前，與華府協調對中事務。

而高市計劃在聯合國大會發表演說時提及中東局勢，說明正在制定合作計畫，以強化波斯灣國家經濟與能源，有意向外界揭示進一步加強全球能源穩定供應的措施。