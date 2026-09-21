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華府要求台灣官員少訪美！紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2017年，時任的美國總統川普（左）在佛州會晤中國國家主席習近平（右）。美聯社
2017年，時任的美國總統川普（左）在佛州會晤中國國家主席習近平（右）。美聯社

紐約時報21日報導，美國對台灣軍售可能引爆本就脆弱的美中關係，隨著川習會即將登場，北京正施壓美國總統川普凍結總額140億美元對台軍售案。對川普而言，台灣議題牽動另一道攸關現實利益的盤算，美國不僅需要中國的稀土供應，也希望北京對伊朗發揮影響力，協助促使德黑蘭重新開放荷莫茲海峽。

台灣近來試圖加強經營川普核心圈，包括聘請遊說人士，以及安排川普重要支持者訪台，希望維持對美影響力。但美國國安會前中國事務主任、現為「布魯金斯研究所」資深研究員的何瑞恩（Ryan Hass）透露，一些赴美的台灣官員曾被川普政府官員要求，減少造訪華府智庫。何瑞恩認為，這一連串跡象反映川普有一項明確考量，就是不希望台灣成為他推動對中政策目標時的障礙。

上海復旦大學台灣研究中心主任信強直言，美中之間「只有一個議題可能導致雙方關係徹底破裂，甚至爆發衝突，那就是台灣」，因此要求美方繼續延後對台軍售，可能是習近平這次與川普會面的最關鍵議題之一。

川習5月會面時，習近平警告若台灣問題處理不當，對美中而言可能「極其危險」。會後，川普坦言對台軍售是很好的談判籌碼。川普至今仍未批准這筆總額140億美元的軍售案，川普政府近來公開談及台灣的次數也明顯減少。

紐約智庫「外交關係協會」研究員石可為（David Sacks）認為，北京正精心讓川普政府逐步降低對台灣的支持。他說：「我認為，我們在北京看到的只是開局，目的是讓川普政府減少對台灣的支持。習近平將利用這次在華府與川普會面的機會，繼續推動這項策略。」

對北京來說，川普願意延後對台軍售，本身就是收穫。習近平這次甚至可能進一步暗示，若軍售過關，中國可能再次收緊稀土出口，或習近平可能不出席川普12月將在邁阿密主持的20國集團（G20）峰會。

報導指，軍售遲遲未獲批准成為台灣賴清德總統的政治難題。賴清德政府一直推動提高國防支出、擴大採購美國武器，部分正是回應川普政府要求盟友與夥伴增加自身防衛投入，如今川普自己踩煞車，可能讓賴政府更難在國內為增加國防支出與對美軍購辯護。

然而，對台軍售延宕時間愈長，可能直接拖慢台灣建軍進度。部分專家指出，全球部分軍事裝備供應吃緊，一旦軍售批准持續拖延，台灣在武器訂單的交貨順位可能被進一步往後推。

何瑞恩指出，北京的盤算就是盡可能拖長這個過程，「如果中國提升軍力的速度快過台灣取得相關能力的速度，軍力平衡就會持續朝有利北京的方向傾斜」。

部分專家預期，川普至少會持續擱置到今年稍晚，也有人認為部分武器可能提前獲准。石可為指出，川習會結束後，美國國會共和、民主兩黨都可能加大對川普政府的壓力，要求批准軍售。

整起軍售風波凸顯台灣在川普2.0更難掌握自己在華府決策中的位置。台美沒有正式外交關係，加上川普政府決策高度由上而下、總統個人色彩濃厚，曾在拜登政府負責中國與台灣政策的前官員羅森柏格（Laura Rosenberger）認為，這讓台灣更難摸清華府究竟在想什麼，也更難影響決策。

這與川普第一任期形成明顯差異。川普第一任期曾批准約180億美元對台軍售，政府內部鷹派也把北京視為美國長期威脅；但第二任期以來，川普更強調與中國建立務實關係，尤其北京利用稀土供應反制美國關稅攻勢後，他也大幅收斂原先對中國發動的貿易戰。

美中關係 華府 川普

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