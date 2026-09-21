台幣3億8900萬元罰款未繳 納吉居家服刑尚未啟動

馬來西亞前首相納吉因貪腐案入獄，他雖獲有條件特赦，但因尚未繳清馬幣5000萬令吉（約新台幣3億8900萬元）罰款，暫時無法啟動居家服刑程序。警方今天已在他住所附近設置流動警察局。

納吉家人日前往加影監獄探視，納吉女兒諾麗雅娜（Nooryana Najwa）表示，父親目前仍未返家，家屬獲悉須先將5000萬令吉罰款繳交法院，由法院開出付款收據，再將收據交給監獄局，之後才能取得居家服刑的釋放令並啟動相關程序。

大馬監獄局表示，目前仍在等待特赦局正式書面通知，收到相關文件後，將依法律及監獄規定執行後續程序。

Shafee & Co.律師事務所代表納吉發表聲明指出，納吉大部分資產、銀行帳戶及房地產目前仍受政府凍結及相關執法措施限制，資產處分並非完全由他掌控，因此正尋求法律意見，評估如何履行繳付5000萬令吉罰款的條件。

納吉妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）則透過社群媒體臉書（Facebook）表示，來自國內外的友人陸續表達願意提供協助，家人目前唯一希望，就是看到納吉重新回到家人身邊。

警方則已為可能的移送程序預作部署，今天起在納吉住所附近設置流動警察局，維持移送期間的安全、交通及現場秩序。大批媒體仍在他住所外守候。

這項決定也在大馬政壇引發反應。首相安華（Anwar Ibrahim）表示，納吉獲准居家服刑，並非意味大馬對肅貪立場有所退卻，納吉其他案件仍在進行司法訴訟。民主行動黨（DAP）祕書長兼交通部長陸兆福則表態請辭交通部長。

默迪卡民調中心資深研究員里扎爾（RizalHamdan）今天接受中央社記者訪問表示，陸兆福辭職主要是一項政治表態，但意義不容小覷。他選擇個人辭職、同時讓行動黨其他部長留在政府，意在區分「表達異議」與「動搖團結政府」，並向支持者表明參與政府不代表放棄制度改革與究責立場。

里扎爾認為，這也反映希望聯盟（PH）與國民陣線（BN）之間存在不同政治歷史、選民基礎與選舉利益，納吉案使這些差異更加明顯。

「每日新聞」（Berita Harian）報導，律師西瓦南登（N. Sivananthan）說，納吉獲准居家服刑在大馬也創先例，後續如何監督、限制訪客及執行居家服刑條件，都將受到關注。

納吉曾於2024年2月獲特赦減刑，刑期從有期徒刑12年減少為6年，可望在2028年8月23日出獄，另調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減少為5000萬令吉。若納吉未繳交罰款，刑度將會增加1年至2029年8月23日。

納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出馬幣4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，法院最終維持12年徒刑判決，納吉隨即入獄服刑。