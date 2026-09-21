泰國總理阿努廷出訪日美英 聚焦聯大與貿易投資合作

泰國總理阿努廷昨天率團出訪日本、美國及英國，行程聚焦國際合作、貿易、投資及數位經濟。阿努廷出發前表示，泰國已向美國爭取到所希望的關稅稅率，但美方提出的另一項附加條件仍待敲定。

民族報（The Nation）等媒體報導，阿努廷（AnutinCharnvirakul）與代表團20日上午自曼谷出發前往東京，20日至21日在日本進行訪問，並於21日前往美國紐約，出席21日至24日舉行的聯合國大會。

阿努廷在東京期間，召集泰國政府相關機構協調在日本的工作。代表團成員包括外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）、商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）、數位經濟與社會部長柴查諾克（Chaichanok Chidchob）。

另外，泰國資本市場組織協會（Federation of ThaiCapital Market Organisations）主席白彭（PaiboonNalinthrangkurn）和泰國證券交易所（SET）總裁阿薩德（Asadej Kongsiri）也陪同訪問。

在紐約期間，阿努廷預計在聯合國大會上發表泰國國家聲明，並與國際領袖及聯合國高層官員會面。

針對泰美關稅談判，曼谷郵報（Bangkok Post）今天指出，阿努廷出發前表示，泰國已取得向美國爭取的關稅稅率，但美方提出的另一項附加條件仍待敲定。

該報導指出，美國對泰國商品的關稅稅率可能為19%。

阿努廷表示，泰國將繼續爭取最低關稅稅率，但也說，若此行有機會與美國總統川普會面，將討論相關議題。阿努廷補充，目前並未安排與川普正式會談。

他指出，一旦協議草案完成，通常會提交給兩國領導人，屆時他們可以會面或電話溝通。

另外，阿努廷還表示，若與川普會面，也準備討論泰柬邊境問題，包括相關諒解備忘錄及聯合聲明承諾，但他說，此行赴美主要目的是出席聯合國大會，而非雙邊訪問。

去年7月，川普政府曾以關稅作為促成泰柬停火的工具，之後美國把泰國商品的對等關稅從36%降至19%，外界普遍認為泰國願意「降低邊境緊張局勢」是美方決定調降對等關稅稅率的一項潛在因素。

阿努廷結束美國行程後，預計25日至26日訪問英國倫敦，與商界及金融界代表會面，推動泰英貿易、投資及經濟合作。